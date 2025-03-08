Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии
Киев • УНН
Президент Украины ожидает результативных переговоров с делегацией США в Саудовской Аравии. Украинскую сторону будут представлять дипломаты и военные во главе с Ермаком, Сыбигой и Умеровым.
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что встреча украинской и американской команд в Саудовской Аравии "будет результативной", передает УНН.
... постоянно в контакте с американской командой. Мы готовим встречу в Саудовской Аравии. Уверен, что встреча будет результативной: мы в Украине на это настроены. Очень
Он напомнил, что с украинской стороны на встрече будут "дипломатические и военные представители, руководитель Офиса Ермак, министр иностранных дел Сибига, еще несколько представителей дипломатического корпуса Украины, министр обороны Умеров, заместитель руководителя Офиса Павел Палица – боевой командир, который очень хорошо знает фронт, знает ситуацию в бригадах".
Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены – учтены так, как нужно
Напомним
Президент Зеленский сообщил, что Украину на переговорах с США в Саудовской Аравии будут представлять четыре делегата.
Как сообщал УНН, 11 марта госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф и советник по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц отправятся в Саудовскую Аравию на переговоры с Украиной.