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Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии

Киев • УНН

 • 31568 просмотра

Президент Украины ожидает результативных переговоров с делегацией США в Саудовской Аравии. Украинскую сторону будут представлять дипломаты и военные во главе с Ермаком, Сыбигой и Умеровым.

Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что встреча украинской и американской команд в Саудовской Аравии "будет результативной", передает УНН.

... постоянно в контакте с американской командой. Мы готовим встречу в Саудовской Аравии. Уверен, что встреча будет результативной: мы в Украине на это настроены. Очень 

- подчеркнул Зеленский во время вечернего обращения.

Он напомнил, что с украинской стороны на встрече будут "дипломатические и военные представители, руководитель Офиса Ермак, министр иностранных дел Сибига, еще несколько представителей дипломатического корпуса Украины, министр обороны Умеров, заместитель руководителя Офиса Павел Палица – боевой командир, который очень хорошо знает фронт, знает ситуацию в бригадах".

Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены – учтены так, как нужно 

- резюмировал Президент.

Напомним

Президент Зеленский сообщил, что Украину на переговорах с США в Саудовской Аравии будут представлять четыре делегата.

Как сообщал УНН, 11 марта госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф и советник по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц отправятся в Саудовскую Аравию на переговоры с Украиной.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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