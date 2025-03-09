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"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии

Киев • УНН

 • 64190 просмотра

Президент Зеленский анонсировал переговоры с США в Саудовской Аравии 10-12 марта. Также он сообщил о основных направлениях боев в Донецкой и Курской областях и ожиданиях по поставкам оружия от западных партнеров.

"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии

Основными направлениями боев ныне являются Донецкая область и курская область рф. Об этом после встречи с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским сообщил в обращении Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.

Детали

Глава государства также отметил, что "дипломатия будет сильной только на сильных фронтовых позициях".

Польша готовит пакеты поддержки и продолжает участие в чешской инициативе по боеприпасам. Германия – ожидаем ускорения поставок ПВО, систем IRIS-T и боеприпасов к ним

- сказал Зеленский.

Он также рассказал детали завтрашнего визита украинской делегации в Саудовскую Аравию.

"На сегодня еще более подготовленной стала встреча наших команд в Саудовской Аравии – Украины и Соединенных Штатов. Надеемся на результаты, и это касается как приближения мира, так и продолжения поддержки", - резюмировал Президент.

Напомним

В Саудовской Аравии 10-12 марта должны состояться переговоры американской и украинской делегаций. Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига указал, что украинская сторона готовится к важной дипломатической неделе.

Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии08.03.25, 20:40 • 31568 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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