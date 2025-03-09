"Дипломатия будет сильна только на сильных фронтовых позициях" - Зеленский перед переговорами в Саудовской Аравии
Киев • УНН
Президент Зеленский анонсировал переговоры с США в Саудовской Аравии 10-12 марта. Также он сообщил о основных направлениях боев в Донецкой и Курской областях и ожиданиях по поставкам оружия от западных партнеров.
Основными направлениями боев ныне являются Донецкая область и курская область рф. Об этом после встречи с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским сообщил в обращении Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.
Детали
Глава государства также отметил, что "дипломатия будет сильной только на сильных фронтовых позициях".
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Он также рассказал детали завтрашнего визита украинской делегации в Саудовскую Аравию.
"На сегодня еще более подготовленной стала встреча наших команд в Саудовской Аравии – Украины и Соединенных Штатов. Надеемся на результаты, и это касается как приближения мира, так и продолжения поддержки", - резюмировал Президент.
Напомним
В Саудовской Аравии 10-12 марта должны состояться переговоры американской и украинской делегаций. Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига указал, что украинская сторона готовится к важной дипломатической неделе.
Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии08.03.25, 20:40 • 31568 просмотров