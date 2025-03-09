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Україна та США проведуть важливі переговори в Саудівській Аравії: у МЗС очікують конструктивної розмови

Київ • УНН

 • 37949 перегляди

10-12 березня в Джидді відбудуться переговори між делегаціями України та США щодо припинення війни. Держсекретар США Марко Рубіо також зустрінеться з принцом Саудівської Аравії для обговорення спільних інтересів.

Україна та США проведуть важливі переговори в Саудівській Аравії: у МЗС очікують конструктивної розмови

У Саудівській Аравії, 10-12 березня мають відбутися перемовини американської та української делегацій. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав, що українська сторона готується до важливого дипломатичного тижня.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України та Державний департамент США.

На 1110-й день повномасштабного вторгнення Росії ми готуємося до важливого дипломатичного тижня. Візит Президента до Саудівської Аравії і зустріч української та американської делегацій. 

 - ідеться у дописі.

За даними Державного департаменту США, Марко Рубіо вирушить з візитом до Саудівської Аравії 10 березня, в понеділок. 

Державний секретар США Марко Рубіо відвідає Джидду, Саудівська Аравія, 10-12 березня для переговорів з українськими колегами з метою просування мети президента США щодо припинення російсько-української війни. Перебуваючи в Джидді, він також зустрінеться зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом Аль Саудом, щоб обговорити шляхи просування спільних інтересів у регіоні та зміцнення американо-саудівських відносин.

- заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

"Цього буде недостатньо": Трамп не відновить допомогу Україні після підписання угоди про копалини - ЗМІ09.03.25, 14:46 • 61688 переглядiв

Ігор Тележніков

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