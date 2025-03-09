Украина и США проведут важные переговоры в Саудовской Аравии: в МИД ожидают конструктивного разговора

В Саудовской Аравии, с 10 по 12 марта, состоятся переговоры американской и украинской делегаций. Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига отметил, что украинская сторона готовится к важной дипломатической неделе.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины и Государственный департамент США.

На 1110-й день полномасштабного вторжения России мы готовимся к важной дипломатической неделе. Визит Президента в Саудовскую Аравию и встреча украинской и американской делегаций.

По данным Государственного департамента США, Марко Рубио отправится с визитом в Саудовскую Аравию 10 марта, в понедельник.

Государственный секретарь США Марко Рубио посетит Джидду, Саудовская Аравия, с 10 по 12 марта для переговоров с украинскими коллегами с целью продвижения цели президента США по прекращению российско-украинской войны. Находясь в Джидде, он также встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, чтобы обсудить пути продвижения общих интересов в регионе и укрепления американо-саудовских отношений.