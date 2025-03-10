Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Во время переговоров в Саудовской Аравии на этой неделе Украина будет пытаться убедить США восстановить разведывательную и военную поддержку, заверив главу Белого дома Дональда Трампа, что Президент Владимир Зеленский хочет быстро прекратить войну с россией. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных официальных лиц, информирует УНН.

Детали

По данным источников издания, осведомленных о подготовке к переговорам в Саудовской Аравии, Киев намерен предложить частичное прекращение огня с россией по поводу дальних ударов беспилотников и ракет, а также боевых действий в Черном море, надеясь, что прогресс переговоров заставит Вашингтон отменить свое решение о заморозке обмена разведданными и поставок оружия.

Украинские переговорщики отправляются в Саудовскую Аравию в понедельник после того, как первые дни без поддержки США привели к тому, что войска страны отказались от российской территории, которую они захватили в прошлом году в Курской области - говорится в статье.

По словам одного из украинских чиновников, Киев в краткосрочной перспективе отдаст приоритет налаживанию своих связей с США. При этом двое европейских чиновников заявили, что Киев рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня как quid pro quo ("услуга за услугу" - ред.) для восстановления военной и разведывательной помощи.

Напомним

В Саудовской Аравии 10-12 марта должны состояться переговоры американской и украинской делегаций. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига указал, что украинская сторона готовится к важной дипломатической неделе.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ожидает от переговоров в Саудовской Аравии с американцами результатов, "это касается и приближения мира, и продолжения поддержки".

В то же время, по данным Reuters, делегация США во время переговоров с украинцами в Саудовской Аравии будет пытаться выяснить, готов ли Киев пойти на существенные уступки россии ради прекращения войны. При этом официальные лица США также будут определять, серьезно ли украинцы настроены на улучшение связей с администрацией Трампа.

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