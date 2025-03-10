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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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США перевірятимуть готовність України до компромісів з рф на переговорах у Саудівській Аравії - Reuters

Київ • УНН

 • 27086 перегляди

Американська делегація під час переговорів 10-12 березня з'ясує, чи готова Україна до суттєвих поступок росії для припинення війни. США хочуть побачити зацікавленість України в "реалістичному мирі".

США перевірятимуть готовність України до компромісів з рф на переговорах у Саудівській Аравії - Reuters

Делегація США під час переговорів з українцями у Саудівський Аравії намагатиметься з'ясувати, чи готов Київ піти на суттєві поступки росії задля припинення війни. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських посадовців, інформує УНН.

Деталі

За їхніми словами, офіційні особи США також визначатимуть, чи українці серйозно налаштовані щодо покращення зв’язків з адміністрацією Трампа.

Не можна говорити "Я хочу миру" і "Я відмовляюся йти на будь-який компроміс

- зазначив один зі співрозмовників видання.

Інший посадовець підкресли, що Білий дім прагне побачити, чи зацікавлені українці "не просто в мирі, а в реалістичному мирі"

"Якщо їх цікавлять лише кордони 2014 чи 2022 років, це вам про щось говорить", - підкреслив американський чиновник.

Нагадаємо

У Саудівській Аравії 10-12 березня мають відбутися перемовини американської та української делегацій. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав, що українська сторона готується до важливого дипломатичного тижня.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що очікує від переговорів у Саудівській Аравії з американцями результатів, "це стосується і наближення миру, і продовження підтримки".

США та Франція обговорили мирні переговори щодо України в Саудівській Аравії08.03.25, 03:45 • 108795 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітика
Саудівська Аравія
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