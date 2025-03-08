США та Франція обговорили мирні переговори щодо України в Саудівській Аравії

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34087 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 55575 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 58525 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 63244 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 74845 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 60160 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58438 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 125300 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82689 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 230936 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 12892 перегляди

Суд залишив під вартою екскомандира бригади "Анна Київська" Рюмшина, але знову зменшив розмір застави

9 квітня, 16:27 • 12168 перегляди

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 11398 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 13891 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 23972 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 93697 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 125299 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 230936 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 407070 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 398916 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 13974 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23286 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24128 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26051 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76418 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

США та Франція обговорили мирні переговори щодо України в Саудівській Аравії

Київ • УНН

 • 108795 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з главою МЗС Франції щодо врегулювання російсько-української війни. Сторони обговорили майбутню зустріч американської та української делегацій в Саудівській Аравії 11 березня.

США та Франція обговорили мирні переговори щодо України в Саудівській Аравії

У п'ятницю, 7 березня, між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро відбулася телефонна розмова. Сторони говорили про припинення російсько-української війни. Про це інформує УНН із посиланням на Associated Press (АР) і Державний департамент Сполучених Штатів Америки.

Деталі

Зазначається, що під час телефонної розмови з главою французького МЗС Рубіо "підкреслив рішучість президента Трампа досягти шляхом переговорів справедливого та міцного миру та наголосив, що Сполучені Штати продовжать працювати з Францією для досягнення цієї мети".

Як пише AP, телефонна розмова відбулася напередодні зустрічі в Саудівській Аравії наступного тижня. Ідеться про зустріч, у якій візьмуть участь держсекретар США Марко Рубіо, радник Трампа з національної безпеки Майк Волц і спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф разом із високопоставленим українськими чиновниками.

Нагадаємо

Президент України відвідає Саудівську Аравію 10 березня для зустрічі зі Спадкоємним принцом. Після цього українська делегація проведе переговори з американськими партнерами щодо мирного врегулювання.

Спецпредставник США Стів Віткофф анонсував зустріч з українською делегацією 11 березня в Саудівській Аравії. На порядку денному - основи мирної угоди та можливе припинення вогню.

Сибіга обговорив з Рубіо майбутню зустріч делегацій України та США07.03.25, 19:08 • 24709 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Майкл Уолтц
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Франція
Саудівська Аравія
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.34
Bitcoin
$82,344.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,113.64
Ethereum
$1,669.39