США та Франція обговорили мирні переговори щодо України в Саудівській Аравії

У п'ятницю, 7 березня, між держсекретарем США Марко Рубіо і міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро відбулася телефонна розмова. Сторони говорили про припинення російсько-української війни. Про це інформує УНН із посиланням на Associated Press (АР) і Державний департамент Сполучених Штатів Америки.

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Зазначається, що під час телефонної розмови з главою французького МЗС Рубіо "підкреслив рішучість президента Трампа досягти шляхом переговорів справедливого та міцного миру та наголосив, що Сполучені Штати продовжать працювати з Францією для досягнення цієї мети".

Як пише AP, телефонна розмова відбулася напередодні зустрічі в Саудівській Аравії наступного тижня. Ідеться про зустріч, у якій візьмуть участь держсекретар США Марко Рубіо, радник Трампа з національної безпеки Майк Волц і спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф разом із високопоставленим українськими чиновниками.

Нагадаємо

Президент України відвідає Саудівську Аравію 10 березня для зустрічі зі Спадкоємним принцом. Після цього українська делегація проведе переговори з американськими партнерами щодо мирного врегулювання.

Спецпредставник США Стів Віткофф анонсував зустріч з українською делегацією 11 березня в Саудівській Аравії. На порядку денному - основи мирної угоди та можливе припинення вогню.

Сибіга обговорив з Рубіо майбутню зустріч делегацій України та США