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США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

Киев • УНН

 • 108794 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Франции по вопросу урегулирования российско-украинской войны. Стороны обсудили предстоящую встречу американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта.

США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

В пятницу, 7 марта, состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Стороны говорили о прекращении российско-украинской войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press (АП) и Государственный департамент Соединенных Штатов Америки.

Детали

Отмечается, что во время телефонного разговора с главой французского МИД Рубио "подчеркнул решимость президента Трампа достичь путем переговоров справедливого и прочного мира и отметил, что Соединенные Штаты продолжат работать с Францией для достижения этой цели".

Как пишет AP, телефонный разговор состоялся накануне встречи в Саудовской Аравии на следующей неделе. Речь идет о встрече, в которой примут участие госсекретарь США Марко Рубио, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф вместе с высокопоставленными украинскими чиновниками.

Напоминаем

Президент Украины посетит Саудовскую Аравию 10 марта для встречи с Наследным принцем. После этого украинская делегация проведет переговоры с американскими партнерами по вопросам мирного урегулирования.

Спецпредставитель США Стив Виткофф анонсировал встречу с украинской делегацией 11 марта в Саудовской Аравии. В повестке дня - основы мирного соглашения и возможное прекращение огня.

Сибига обсудил с Рубио будущую встречу делегаций Украины и США07.03.25, 19:08 • 24708 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Майкл Уолтц
Марко Рубио
Дональд Трамп
Франция
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