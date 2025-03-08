США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Франции по вопросу урегулирования российско-украинской войны. Стороны обсудили предстоящую встречу американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта.
В пятницу, 7 марта, состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро. Стороны говорили о прекращении российско-украинской войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press (АП) и Государственный департамент Соединенных Штатов Америки.
Детали
Отмечается, что во время телефонного разговора с главой французского МИД Рубио "подчеркнул решимость президента Трампа достичь путем переговоров справедливого и прочного мира и отметил, что Соединенные Штаты продолжат работать с Францией для достижения этой цели".
Как пишет AP, телефонный разговор состоялся накануне встречи в Саудовской Аравии на следующей неделе. Речь идет о встрече, в которой примут участие госсекретарь США Марко Рубио, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф вместе с высокопоставленными украинскими чиновниками.
Напоминаем
Президент Украины посетит Саудовскую Аравию 10 марта для встречи с Наследным принцем. После этого украинская делегация проведет переговоры с американскими партнерами по вопросам мирного урегулирования.
Спецпредставитель США Стив Виткофф анонсировал встречу с украинской делегацией 11 марта в Саудовской Аравии. В повестке дня - основы мирного соглашения и возможное прекращение огня.
Сибига обсудил с Рубио будущую встречу делегаций Украины и США07.03.25, 19:08 • 24708 просмотров