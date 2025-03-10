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США будут проверять готовность Украины к компромиссам с рф на переговорах в Саудовской Аравии - Reuters

Киев • УНН

 • 27085 просмотра

Американская делегация во время переговоров 10-12 марта выяснит, готова ли Украина к существенным уступкам россии для прекращения войны. США хотят увидеть заинтересованность Украины в "реалистичном мире".

США будут проверять готовность Украины к компромиссам с рф на переговорах в Саудовской Аравии - Reuters

Делегация США во время переговоров с украинцами в Саудовской Аравии будет пытаться выяснить, готов ли Киев пойти на существенные уступки россии ради прекращения войны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников, информирует УНН.

Детали

По их словам, официальные лица США также будут определять, серьезно ли украинцы настроены на улучшение связей с администрацией Трампа.

Нельзя говорить "Я хочу мира" и "Я отказываюсь идти на любой компромисс"

- отметил один из собеседников издания.

Другой чиновник подчеркнул, что Белый дом стремится увидеть, заинтересованы ли украинцы "не просто в мире, а в реалистичном мире"

"Если их интересуют только границы 2014 или 2022 годов, это о чем-то говорит", - подчеркнул американский чиновник.

Напомним

В Саудовской Аравии 10-12 марта должны состояться переговоры американской и украинской делегаций. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига указал, что украинская сторона готовится к важной дипломатической неделе.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что ожидает от переговоров в Саудовской Аравии с американцами результатов, "это касается и приближения мира, и продолжения поддержки".

США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии08.03.25, 03:45 • 108794 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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