Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
Киев • УНН
Завтра на переговорах в Саудовской Аравии Украина предложит США установить режим тишины на море и запрет дальнобойных ударов. Украинская сторона также будет настаивать на освобождении пленников.
Во время завтрашних переговоров с США в Саудовской Аравии Украина будет предлагать установить режим тишины на море и запрет на дальнобойные удары. Об этом пишет УНН со ссылкой на источник.
Детали
Как рассказал источник, украинская сторона во время переговоров с США будет предлагать установить режим тишины на море и запрет на дальнобойные удары, а также Украина будет настаивать на освобождении пленников.
Дополнение
Завтра, 11 марта, в Саудовской Аравии должны состояться переговоры между Украиной и США.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах с США в Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины.
Зеленский сегодня, 10 марта, прибыл в Саудовскую Аравию.
Ранее Зеленский сообщал, что в понедельник встретится с наследным принцем Саудовской Аравии. Украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой.
Financial Times сообщало, что во время переговоров в Саудовской Аравии на этой неделе Украина будет пытаться убедить США восстановить разведывательную и военную поддержку, заверив главу Белого дома Дональда Трампа, что Президент Владимир Зеленский хочет быстро прекратить войну с россией.