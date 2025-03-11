Українська та американська делегації розпочинають зустріч у Саудівській Аравії
Київ • УНН
У місті Джидда, Саудівська Аравія, починається зустріч делегацій України та США. Представники двох країн проводять переговори.
У Саудівській Аравії розпочинається зустріч української та американської делегацій, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України.
У Джидді, Саудівська Аравія, розпочинається зустріч української та американської делегацій
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Президент України Володимир Зеленський заявляв, що у переговорах з США у Саудівській Аравії буде чотири представники від України. Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси.
За словами Президента, з боку України буде чітка налаштованість на конструктив, і "сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що на порядку денному української сторони - захист українських інтересів та чітке бачення завершення війни.
Від США делегацію очолює держсекретар Марко Рубіо. Перед переговорами Рубіо заявив, що під час переговорів в Саудівській Аравії Америка хоче почути від України, на які поступки вона може піти заради миру.