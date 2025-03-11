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Українська та американська делегації розпочинають зустріч у Саудівській Аравії

Київ • УНН

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У місті Джидда, Саудівська Аравія, починається зустріч делегацій України та США. Представники двох країн проводять переговори.

Українська та американська делегації розпочинають зустріч у Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії розпочинається зустріч української та американської делегацій, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України. 

У Джидді, Саудівська Аравія, розпочинається зустріч української та американської делегацій

- йдеться у повідомленні МЗС.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що у переговорах з США у Саудівській Аравії буде чотири представники від України. Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси.

За словами Президента, з боку України буде чітка налаштованість на конструктив, і "сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що на порядку денному української сторони - захист українських інтересів та чітке бачення завершення війни.

Від США делегацію очолює держсекретар Марко Рубіо. Перед переговорами Рубіо заявив, що під час переговорів в Саудівській Аравії Америка хоче почути від України, на які поступки вона може піти заради миру.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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