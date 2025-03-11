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"Команда на місці": Єрмак окреслив теми переговорів з США у Саудівській Аравії

Київ • УНН

 • 112685 перегляди

Керівник ОП Андрій Єрмак повідомив про підготовку до зустрічі з американською делегацією в Джидді. Українська сторона планує обговорити захист інтересів та бачення завершення війни.

"Команда на місці": Єрмак окреслив теми переговорів з США у Саудівській Аравії

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про прибуття для зустрічі з американською делегацією в Джидді, вказавши, що на порядку денному української сторони - захист українських інтересів та чітке бачення завершення війни, пише УНН.

Деталі

"Команда на місці. Готуємось до роботи. Захист українських інтересів, чітке бачення завершення війни, будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами", - написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак перед зустріччю з делегацією США у Саудівській Аравії.

Єрмак є учасником делегації України для переговорів з американською стороною у Джидді 11 березня.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що у переговорах з США у Саудівській Аравії буде чотири представники від України. Українська команда буде складатися з Андрія Єрмака, Андрія Сибіги, Рустема Умєрова та Павла Паліси.

За словами Президента, з боку України буде чітка налаштованість на конструктив, і "сподіваємось, що вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".

Від США делегацію очолить держсекретар Марко Рубіо. Перед переговорами Рубіо заявив, що під час переговорів в Саудівській Аравії Америка хоче почути від України, на які поступки вона може піти заради миру.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Офіс Президента України
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