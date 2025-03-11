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"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

Киев • УНН

 • 112684 просмотра

Руководитель ОП Андрей Ермак сообщил о подготовке к встрече с американской делегацией в Джидде. Украинская сторона планирует обсудить защиту интересов и видение завершения войны.

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил о прибытии для встречи с американской делегацией в Джидде, указав, что в повестке дня украинской стороны - защита украинских интересов и четкое видение завершения войны, пишет УНН.

Детали

"Команда на месте. Готовимся к работе. Защита украинских интересов, четкое видение завершения войны, будем эффективно работать с нашими американскими партнерами", - написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак перед встречей с делегацией США в Саудовской Аравии.

Ермак является участником делегации Украины для переговоров с американской стороной в Джидде 11 марта.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в переговорах с США в Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы.

По словам Президента, со стороны Украины будет четкая настройка на конструктив, и "надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги".

Со стороны США делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Перед переговорами Рубио заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии Америка хочет услышать от Украины, на какие уступки она может пойти ради мира.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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