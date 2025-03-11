Украинская и американская делегации начинают встречу в Саудовской Аравии
Киев • УНН
В городе Джидда, Саудовская Аравия, начинается встреча делегаций Украины и США. Представители двух стран проводят переговоры.
В Саудовской Аравии начинается встреча украинской и американской делегаций, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
В Джидде, Саудовская Аравия, начинается встреча украинской и американской делегаций
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Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в переговорах с США в Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Украинская команда будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палицы.
По словам Президента, с украинской стороны будет четкая настройка на конструктив, и "надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги".
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что в повестке дня украинской стороны - защита украинских интересов и четкое видение завершения войны.
Со стороны США делегацию возглавляет госсекретарь Марко Рубио. Перед переговорами Рубио заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии Америка хочет услышать от Украины, на какие уступки она может пойти ради мира.