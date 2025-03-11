Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
Киев • УНН
У Джидді началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.
Украинская и американская делегации уже проводят важную встречу в Джидде, на повестке дня - путь к миру и двусторонние отношения между двумя странами, сообщили в МИД Украины во вторник, пишет УНН.
Делегации Украины и США уже начали встречу в Джидде. Ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США
С украинской стороны в встрече участвуют руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сыбига, министр обороны Рустем Умеров, заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса.
С американской стороны участие принимают госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц, спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф.
По данным СМИ, американская делегация опоздала на встречу с Украиной, переговоры пришлось немного перенести.
Украинская и американская делегации начинают встречу в Саудовской Аравии11.03.25, 10:56 • 14187 просмотров
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Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах с США в Саудовской Аравии со стороны Украины будет четкая настройка на конструктив, и "надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги".
Глава делегации США, госсекретарь Марко Рубио перед переговорами заявил, что во время переговоров в Саудовской Аравии Америка хочет услышать от Украины, на какие уступки она может пойти ради мира.