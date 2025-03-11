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У Держдепі США натякають на "фантастичні новини" після переговорів з Україною в Джидді

Київ • УНН

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Прессекретар Держдепу США висловила оптимізм щодо переговорів з Україною в Саудівській Аравії. Українська та американська сторони підтверджують прогрес у обговоренні шляхів до миру.

У Держдепі США натякають на "фантастичні новини" після переговорів з Україною в Джидді

Прессекретар Держдепартаменту Теммі Брюс заявила, що у США налаштовані дуже оптимістично в рамках зустрічі делегацій США та України в Саудівській Аравії, передає УНН.

"Ми в Саудівській Аравії, де Рубіо веде переговори щодо припинення конфлікту між росією та Україною. Ось невеликий погляд за лаштунки. Скоро я зв'яжусь з вами й розповім про важливі новини", - написала Брюс в Х.

Брюс заявила, що можуть з'явитися "фантастичні новини".

"Дуже хвилюючий день, день, який має велике значення для всіх людей у ​​всьому світі, коли справа доходить до важливого. Сподіваюся, у вас гарний день. Так що можуть з'явитися й інші фантастичні новини про людство, тому ми налаштовані дуже оптимістично…Я триматиму вас у курсі подій тут із Джидди в Саудівській Аравії", - заявила вона.

Доповнення

Високопоставлений український чиновник у коментарі AFP оцінив, що переговори з американцями в Саудівській Аравії проходять "нормально", про що пишуть французькі ЗМІ.

У Джидді 11 березня розпочалася зустріч делегацій України та США на високому рівні. Сторони обговорюють шлях до миру та двосторонні відносини між країнами.

У відповідь на запитання CNN про хід зустрічі учасник від США радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц коротко відповів: "Просуваються" ("Getting there").

Учасник української делегації на переговорах з США у Джидді керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував хід переговорів з командою США, вказавши, що "робота триває".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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