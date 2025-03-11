В Госдепе США намекают на "фантастические новости" после переговоров с Украиной в Джидде
Киев • УНН
Пресс-секретарь Госдепа США выразила оптимизм по поводу переговоров с Украиной в Саудовской Аравии. Украинская и американская стороны подтверждают прогресс в обсуждении путей к миру.
Пресс-секретарь Государственного департамента Темми Брюс заявила, что в США настроены очень оптимистично в рамках встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии, передает УНН.
"Мы в Саудовской Аравии, где Рубио ведет переговоры о прекращении конфликта между Россией и Украиной. Вот небольшой взгляд за кулисы. Скоро я свяжусь с вами и расскажу о важных новостях", - написала Брюс в Х.
Брюс заявила, что могут появиться "фантастические новости".
"Очень волнующий день, день, который имеет большое значение для всех людей во всем мире, когда дело касается важного. Надеюсь, у вас хороший день. Так что могут появиться и другие фантастические новости о человечестве, поэтому мы настроены очень оптимистично… Я буду держать вас в курсе событий здесь из Джидды в Саудовской Аравии", - заявила она.
Дополнение
Высокопоставленный украинский чиновник в комментарии AFP оценил, что переговоры с американцами в Саудовской Аравии проходят "нормально", о чем пишут французские СМИ.
В Джидде 11 марта началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.
В ответ на вопрос CNN о ходе встречи участник от США советник Белого дома по национальной безопасности Майк Волц кратко ответил: "Продвигаются" ("Getting there").
Участник украинской делегации на переговорах с США в Джидде руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ход переговоров с командой США, указав, что "работа продолжается".