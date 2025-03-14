Главы МИД стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины
Киев • УНН
Министры G7 обсудили поддержку Украины и подчеркнули важность гарантий безопасности после войны. Япония готова помогать в восстановлении Украины через государственно-частное партнерство.
Министры иностранных дел стран "Группы семи" (G7) во время встречи в Канаде подтвердили непоколебимую поддержку Украины и отметили важность гарантий безопасности для Киева после завершения войны. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства Японии.
Детали
Отмечается, что главы МИД стран G7 "откровенно обменялись мнениями" о ситуации в Украине через три года после начала российской агрессии.
Министры G7 выразили свою высокую оценку усилиям США по миру и указали на важность совместной работы G7, чтобы заставить россию действовать конструктивно
Во время диалога министр иностранных дел Японии Такеши Ивая заявил, что путь мира в Украине влияет не только на Европу, но и на весь международный порядок, включая Индо-Тихоокеанский регион.
"Министр Ивая ... заявил, что Япония готова внести вклад в улучшение устойчивости Украины, которая является важной для прочного мира, оказывая помощь в восстановлении и реконструкции через государственно-частное партнерство", - отметили в японском МИД.
Напомним
На открытии официальной сессии встречи глав МИД G7 была подчеркнута важность поддержки Украины на фоне продолжающейся агрессии рф. Также во вступительном слове было упомянуто использование россией "теневого флота".
Главы МИД G7 собираются в Канаде: на повестке дня - итоги от Рубио о встрече с Украиной в Джидде13.03.25, 12:40 • 22088 просмотров