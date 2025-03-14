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Офіційно: ЄС продовжив санкції проти рф ще на пів року, але не поновив 4 осіб у списку

Київ • УНН

 • 143823 перегляди

Рада ЄС продовжила індивідуальні санкції проти рф. Зі списку виключено 3 померлих та не поновлено 4 осіб, але ЄС готовий посилити тиск на росію.

Офіційно: ЄС продовжив санкції проти рф ще на пів року, але не поновив 4 осіб у списку

Індивідуальні санкції ЄС проти рф продовжено ще на півроку, у списку не поновлювали 4 особи і вилучити з нього 3 померлих, при цього у блоці вказали на готовність посилити тиск на росію, повідомили у Раді ЄС у п'ятницю, пише УНН.

Сьогодні Рада (ЄС) ухвалила рішення про продовження обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 вересня 2025 року

- повідомили у євроінституції.

Існуючі обмежувальні заходи, як вказано, передбачають обмеження пересування фізичних осіб, заморожування активів і заборону надавати кошти чи інші економічні ресурси фізичним та юридичним особам зі списку.

Санкції, як вказано, "продовжуватимуть застосовуватися до майже 2400 фізичних та юридичних осіб, на яких націлюються у відповідь на триваючу невиправдану та неспровоковану військову агресію росії проти України".

У контексті перегляду санкцій Рада (ЄС) також вирішила не поновлювати зазначення у списку 4 осіб і вилучити зі списку 3 померлих

- повідомили у Раді ЄС.

ЄС вилучає низку росіян зі санкційного списку після тиску з боку Угорщини та Словаччини, забезпечивши угоду про продовження санкцій - ЗМІ14.03.25, 13:29 • 10523 перегляди

Після 24 лютого 2022 року, у відповідь на військову агресію росії проти України, ЄС, як вказано, значно розширив санкції проти рф з метою суттєвого послаблення економічної бази росії, позбавлення її критичних технологій і ринків, а також суттєвого обмеження її спроможності вести війну.

"Європейська рада підтвердила свою підтримку всеосяжного, справедливого та тривалого миру на основі принципів Статуту ООН та міжнародного права та підкреслила принцип, згідно з яким жодна ініціатива щодо України не може здійснюватися без України. З цією метою ЄС та його держави-члени продовжуватимуть свої інтенсивні глобальні зусилля та братимуть участь у дискусіях, які впливають на безпеку Європи", - ідеться у заяві.

Євросоюз залишається готовим посилити тиск на росію, в тому числі шляхом ухвалення нових санкцій

- підкреслили у Раді ЄС.

ЄС погодив продовження санкцій проти рф, подолавши вето Угорщини і виключивши 4 особи - ЗМІ14.03.25, 11:29 • 19807 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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