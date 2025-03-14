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Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

Киев • УНН

 • 143800 просмотра

Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против рф. Из списка исключены 3 умерших и не возобновлены 4 человека, но ЕС готов усилить давление на россию.

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

Индивидуальные санкции ЕС против рф продлены еще на полгода, в списке не возобновляли 4 человек и исключили из него 3 умерших, при этом в блоке указали на готовность усилить давление на россию, сообщили в Совете ЕС в пятницу, пишет УНН.

Сегодня Совет (ЕС) принял решение о продлении ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 сентября 2025 года

- сообщили в евроинституте.

Существующие ограничительные меры, как указано, предусматривают ограничение передвижения физических лиц, замораживание активов и запрет предоставлять средства или другие экономические ресурсы физическим и юридическим лицам из списка.

Санкции, как указано, "будут продолжать применяться к почти 2400 физическим и юридическим лицам, на которых нацеливаются в ответ на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию россии против Украины".

В контексте пересмотра санкций Совет (ЕС) также решил не обновлять указание в списке 4 человек и исключить из списка 3 умерших

- сообщили в Совете ЕС.

ЕС исключает ряд россиян из своего санкционного списка после давления со стороны Венгрии и Словакии, обеспечив соглашение о продлении санкций - СМИ14.03.25, 13:29 • 10519 просмотров

После 24 февраля 2022 года, в ответ на военную агрессию россии против Украины, ЕС, как указано, значительно расширил санкции против рф с целью существенного ослабления экономической базы россии, лишения ее критических технологий и рынков, а также существенного ограничения ее способности вести войну.

"Европейский совет подтвердил свою поддержку всеобъемлющего, справедливого и длительного мира на основе принципов Устава ООН и международного права и подчеркнул принцип, согласно которому ни одна инициатива по Украине не может осуществляться без Украины. С этой целью ЕС и его государства-члены будут продолжать свои интенсивные глобальные усилия и будут участвовать в дискуссиях, которые влияют на безопасность Европы", - говорится в заявлении.

Евросоюз остается готовым усилить давление на россию, в том числе путем принятия новых санкций

- подчеркнули в Совете ЕС.

ЕС согласовал продление санкций против рф, преодолев вето Венгрии и исключив 4 человека - СМИ14.03.25, 11:29 • 19806 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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