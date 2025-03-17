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Критична роль США у протидії росії: дзвінок Рубіо змусив Угорщину відмовитись від саботажу санкцій

Київ • УНН

 • 77395 перегляди

Підтримка США важлива для санкцій ЄС проти росії. Але Трамп може будь-якої миті змінити тактику, що вплине на європейський регіон та подальші відносини з рф.

Критична роль США у протидії росії: дзвінок Рубіо змусив Угорщину відмовитись від саботажу санкцій

Саме "змістовна порада" з боку американської адміністрації здатна вплинути на "незалежну" стратегію Угорщини саботувати продовження санкцій проти росії. Серед прикладів - вагоме слово держсекретаря Марка Рубіо, який нещодавно зателефонував главі МЗС Угорщини Петеру Сійярто з приводу санкцій. 

Передає УНН із посиланням на Politico.

Протягом низки років паралельні санкції США та доступ до американських енергоресурсів сприяли зусиллям ЄС задушити грошовий потік москви від викопного палива. Тиск США був головним фактором, який допоміг перевірити міцність санкцій та призвів до необхідності рф вигадувати обхідні шляхи. 

Але президент США Дональд Трамп може будь-якої миті змінити тактику, враховуючи свою стратегію у двосторонніх переговорах з росією. Подібний крок Білого дому може вплинути на регіон Атлантики. Все що було до цього, може змінитися в найближчі місяці, причому будь-якою кількістю способів. 

Як пояснює Марія Шагіна, експерт із санкцій Міжнародного інституту стратегічних досліджень, підтримка США є життєво важливою, оскільки американські санкції є найпотужнішими.

Без лідерства з боку Вашингтона це ставить Європу в скрутне становище — зараз існує велике занепокоєння, що санкції США будуть скасовані, а європейські санкції не будуть посилені

- каже фахівець

G7 попередила рф про нові санкції, якщо не буде погоджено припинення вогню - Reuters14.03.25, 15:56 • 14120 переглядiв

Серед прикладів важливості впливу США, нещодавня розмова держсекретаря США Марко Рубіо з керівником МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Контекст

У січні Угорщина погрожувала накласти вето на регулярне відновлення санкцій ЄС щодо росії, мотивуючи це поверненням Трампа в Білий дім. Але потім Трамп несподівано пригрозив москві запровадити додаткові обмеження.

 Держсекретар США Марко Рубіо зателефонував міністру закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто, закликаючи його не руйнувати рамки санкцій блоку, за словами двох високопоставлених чиновників, яким POLITICO дозволило залишитися анонімними.

- пише видання.

Дипломати заявили, що це повідомлення допомогло переконати Будапешт відступити, забезпечивши замороження російських активів і збереження торгових ембарго. 

Проте Трамп має можливість здійснити ключові рішення - або запровадити, або руйнувати санкції Європи проти росії.

Якщо це станеться, ЄС втратить критичний важіль у своїх зусиллях приборкати угорців. З огляду на те, що для введення або відновлення санкцій блоку потрібна одностайність, це може стати проблемою.

- пише видання.

Нагадаємо

Рада ЄС продовжила індивідуальні санкції проти рф. Зі списку виключено 3 померлих та не поновлено 4 осіб, але ЄС готовий посилити тиск на росію.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Політика
Марко Рубіо
Міжнародний інститут стратегічних досліджень
Петро Сіярто
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