Євросоюз шукає, як обійти вето Угорщини переговорів про членство України

Європейський Союз обговорює способи запобігти підриву Угорщиною початку переговорів про вступ з Україною. Країни-члени блоку мають право на вето, проте не можуть користуватися цим інструментом необмежено. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела, обізнані з питанням, передає УНН.

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Під час закритої дискусії у Брюсселі деякі держави-члени вимагали від Європейської комісії, виконавчого органу блоку, вивчити варіанти відкриття першого розділу переговорів про вступ України, незважаючи на заперечення Будапешта через ставлення до угорських меншин на заході України.

Члени Європейського парламенту вважають, що Будапешт має на меті зірвати процес за допомогою плану прем'єр-міністра Віктора Орбана провести "національні консультації" щодо членства України в ЄС, незважаючи на попереднє схвалення Угорщиною початку переговорів про вступ у 2023 році. Угорщина зняла своє вето лише у грудні того ж року, коли Брюссель розблокував 10 мільярдів євро (1,1 мільярда доларів) з фондів ЄС, заблокованих через корупцію та проблеми з верховенством права у країні.

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Держави-члени можуть користуватися правом вето лише до певної міри. Ми бачили, як це відбувається з питанням щодо України. Існує низка інструментів, які ми можемо використовувати, і нам не слід боятися їх застосовувати – заявив прем’єр-міністр Ірландії Майкл Мартін.

У Брюсселі розраховують знайти і задіяти способи, які дозволять обійти цю політичну перешкоду. Хоча для відкриття та завершення переговорів про вступ до ЄС потрібна одностайність, вона не є юридично обов'язковою для відкриття або закриття окремих розділів цього процесу.

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Заявка України на вступ набула нового імпульсу після повномасштабного вторгнення росії. Хоча Брюссель заперечував будь-який прискорений шлях для України, заявивши, що процес має базуватися на заслугах, президент Комісії Урсула фон дер Ляєн високо оцінила прогрес Києва в реформах, незважаючи на війну.

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Цей крок ЄС відбувається на тлі активізації зусиль президента США Дональда Трампа щодо досягнення миру між росією та Україною. На відміну від свого небажання підтримати прагнення України до членства в НАТО, що є однією з оголошених цілей агресії москви, Вашингтон підтримує прагнення України до членства в ЄС.

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Нагадаємо

Угорщина перенесла консультації з Україною щодо прав нацменшин, які мали відбутися 12 травня. Ці переговори є важливими для зняття угорських застережень щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.