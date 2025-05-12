ЄС надав Україні €140 млрд допомоги, але цього замало - єврокомісар з питань оборони
Київ • УНН
Євросоюз та країни-члени виділили Україні €140 млрд допомоги, з яких €50 млрд – військова. Єврокомісар Кубілюс закликав до інтеграції замість логіки допомоги.
Європейський Союз та його держави-члени за три роки повномасштабної війни надали Україні допомоги на €140 мільярдів, з яких €50 мільярдів — військова підтримка. Про це повідомив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс під час Другого форуму оборонної промисловості Україна-ЄС, пише УНН.
Деталі
Європейський Союз є найбільшою підтримкою України з боку країн-членів, які за три роки війни виділили 100 мільярдів євро допомоги, в тому числі майже 50 мільярдів євро на військову допомогу. Але це лише 0,1% європейського ВВП. Зрозуміло, що ми можемо і повинні робити набагато більше
Він також підтримав заклик президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн змінити підхід — від логіки допомоги перейти до логіки інтеграції.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що ЄС має можливість суттєво посилити військову підтримку України, закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників.