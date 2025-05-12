ЕС предоставил Украине €140 млрд помощи, но этого мало – еврокомиссар по вопросам обороны

Европейский Союз и его государства-члены за три года полномасштабной войны предоставили Украине помощи на €140 миллиардов, из которых €50 миллиардов — военная поддержка. Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время Второго форума оборонной промышленности Украина-ЕС, пишет УНН.

Детали

Европейский Союз является крупнейшей поддержкой Украины со стороны стран-членов, которые за три года войны выделили 100 миллиардов евро помощи, в том числе почти 50 миллиардов евро на военную помощь. Но это лишь 0,1% европейского ВВП. Понятно, что мы можем и должны делать гораздо больше - сказал Кубилюс.

Он также поддержал призыв президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен изменить подход — от логики помощи перейти к логике интеграции.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС имеет возможность существенно усилить военную поддержку Украины, закупая вооружение непосредственно у украинских производителей.