ЕС предоставил Украине €140 млрд помощи, но этого мало – еврокомиссар по вопросам обороны

$41.550.04
46.750.13
ukenru
В Киеве, кроме гепатита А, фиксируют вспышку кори: что известно
Эксклюзив
11:05 • 2764 просмотра

В Киеве, кроме гепатита А, фиксируют вспышку кори: что известно

08:59 • 11070 просмотра

ЕС дополнительно выделит 900 млн евро на оружие Украине из доходов от активов рф

Эксклюзив
08:49 • 17000 просмотра

Эксперт Козаченко об аграрной науке: лидерство в селекции сохраняется, но есть риски

08:13 • 33599 просмотра

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

Эксклюзив
06:50 • 25844 просмотра

Легализация криптовалют в Украине: что думают украинцы о такой инициативе

Эксклюзив
06:38 • 31867 просмотра

71-я годовщина членства Украины в ЮНЕСКО: сколько украинских объектов под усиленной защитой организации

Эксклюзив
05:40 • 53838 просмотра

Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая

12 мая, 03:50 • 32087 просмотра

Британия собирает глав МИД Европы для обсуждения поддержки Украины

11 мая, 17:14 • 47707 просмотра

Мы ожидаем прекращения огня и лично буду ждать путина в Турции - Зеленский

11 мая, 05:32 • 69311 просмотра

Трамп сделал заявление после отказа путина начать перемирие с 12 мая: подробности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
3.4м/с
34%
748мм
Популярные новости

Над Украиной за ночь сбили 55 из 108 вражеских дронов

05:48 • 33001 просмотра

Британия представит новые санкции против рф на встрече европейских министров

06:36 • 7116 просмотра

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

06:53 • 22752 просмотра

10 лет безнаказанности и угасания антикоррупционного флагмана: что показал первый "ежегодный" аудит НАБУ

07:00 • 43634 просмотра

Британия планирует присоединиться к силам ЕС по новому пакту о безопасности - The Times

07:26 • 15124 просмотра
публикации

Евровидение 2025: где смотреть и как голосовать в преддверии конкурса

08:13 • 33551 просмотра

10 лет безнаказанности и угасания антикоррупционного флагмана: что показал первый "ежегодный" аудит НАБУ

07:00 • 43781 просмотра

Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая
Эксклюзив

05:40 • 53809 просмотра

Что есть в мае: сезонные продукты и простые рецепты

10 мая, 06:30 • 78466 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

9 мая, 11:02 • 185565 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Дэвид Лэмми

Кайя Каллас

Эммануэль Макрон

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Бывшая Джонни Деппа во второй раз стала мамой: актриса родила двойню

06:53 • 22882 просмотра

Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" с новорожденной дочерью

11 мая, 12:16 • 27608 просмотра

У звездных аистов Грицика и Одарки вылупился пятый птенец

10 мая, 11:35 • 35123 просмотра

Пять мотивирующих фильмов для саморазвития: что посмотреть на выходных

9 мая, 18:26 • 116043 просмотра

Спилили легендарное дерево из фильма "Робин Гуд" в Британии: суд признал виновными двух мужчин

9 мая, 15:40 • 64010 просмотра
Актуальное

Боинг 747

Криптовалюта

Евро

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

ЕС предоставил Украине €140 млрд помощи, но этого мало – еврокомиссар по вопросам обороны

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Евросоюз и страны-члены выделили Украине €140 млрд помощи, из которых €50 млрд – военная. Еврокомиссар Кубилюс призвал к интеграции вместо логики помощи.

ЕС предоставил Украине €140 млрд помощи, но этого мало – еврокомиссар по вопросам обороны

Европейский Союз и его государства-члены за три года полномасштабной войны предоставили Украине помощи на €140 миллиардов, из которых €50 миллиардов — военная поддержка. Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс во время Второго форума оборонной промышленности Украина-ЕС, пишет УНН.

Детали

Европейский Союз является крупнейшей поддержкой Украины со стороны стран-членов, которые за три года войны выделили 100 миллиардов евро помощи, в том числе почти 50 миллиардов евро на военную помощь. Но это лишь 0,1% европейского ВВП. Понятно, что мы можем и должны делать гораздо больше

- сказал Кубилюс.

Он также поддержал призыв президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен изменить подход — от логики помощи перейти к логике интеграции.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС имеет возможность существенно усилить военную поддержку Украины, закупая вооружение непосредственно у украинских производителей.

Алина Волянская

Алина Волянская

политикаНовости Мира
Андрюс Кубилиус
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Brent
$66.08
Bitcoin
$104,525.80
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$35.43
Золото
$3,211.59
Ethereum
$2,559.77