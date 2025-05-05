Єврокомісар з питань оборони: ЄС подвоїть військову допомогу Україні, якщо Трамп не переконає путіна укласти мир

Комісар Європейського Союзу з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європейський Союс має можливість суттєво посилити військову підтримку України, закуповуючи озброєння безпосередньо в українських виробників. Про це інформує УНН із посиланням на сторінку Кубліуса у соцмережі Х (Twitter).

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Андрюс Кубліус зазначив, що наразі Захід щорічно надає Україні близько 40 мільярдів євро військової допомоги.

За його словами, ці кошти можна використовувати ефективніше, інвестуючи їх у закупівлю озброєння безпосередньо в українських виробників. Особливо, якщо Президент США Дональд Трамп не переконає кремлівського диктатора володимира путіна укласти мир. На думку комісара ЄС, у такий спосіб західні союзники могли б дуже швидко висунути більш переконливі аргументи на користь миру

Якщо Трамп не переконає путіна укласти мир, ми могли б висунути більш переконливі аргументи на користь миру дуже швидко – значно збільшивши нашу військову підтримку Україні - заявив Кубілюс.

Європейський чиновник пояснив, що вартість озброєнь, вироблених в Україні, приблизно удвічі нижча, ніж аналогічного озброєння з ЄС чи США. Таким чином, обсяг наданої Україні зброї можна фактично подвоїти без збільшення витрат.

"Реальна вартість нашої підтримки зросте до 80 мільярдів євро", – підсумував він.

Окрему увагу Кубілюс приділив новому інструменту – безпековим кредитам ЄС, які дозволяють державам-членам фінансувати військові закупівлі для України. Це, на його думку, відкриває шлях до реалізації стратегії "миру через силу".

"Безпекові кредити – це сила для України!", – наголосив чиновник.

Нагадаємо

ЄС запевнив Україну у незмінній підтримці та продовженні збільшення військової допомоги, незалежно від можливого відходу США від мирних переговорів.

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