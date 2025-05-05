Комиссар Европейского Союза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что Европейский Союз имеет возможность существенно усилить военную поддержку Украины, закупая вооружение непосредственно у украинских производителей. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Кублиуса в соцсети Х (Twitter).

Детали

Андрюс Кубилюс отметил, что в настоящее время Запад ежегодно предоставляет Украине около 40 миллиардов евро военной помощи.

По его словам, эти средства можно использовать эффективнее, инвестируя их в закупку вооружения непосредственно у украинских производителей. Особенно, если Президент США Дональд Трамп не убедит кремлевского диктатора владимира путина заключить мир. По мнению комиссара ЕС, таким образом западные союзники могли бы очень быстро выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира

Если Трамп не убедит путина заключить мир, мы могли бы выдвинуть более убедительные аргументы в пользу мира очень быстро – значительно увеличив нашу военную поддержку Украине - заявил Кубилюс.

Европейский чиновник объяснил, что стоимость вооружений, произведенных в Украине, примерно вдвое ниже, чем аналогичного вооружения из ЕС или США. Таким образом, объем предоставленного Украине оружия можно фактически удвоить без увеличения затрат.

"Реальная стоимость нашей поддержки возрастет до 80 миллиардов евро", – подытожил он.

Особое внимание Кубилюс уделил новому инструменту – кредитам ЕС по безопасности, которые позволяют государствам-членам финансировать военные закупки для Украины. Это, по его мнению, открывает путь к реализации стратегии "мира через силу".

"Кредиты по безопасности – это сила для Украины!", – подчеркнул чиновник.

Напомним

ЕС заверил Украину в неизменной поддержке и продолжении увеличения военной помощи, независимо от возможного ухода США от мирных переговоров.

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