россияне усилили военное присутствие в Олешках под прикрытием гуманитарной операции - Зеленский

Россия использовала гуманитарную операцию в Олешках для ротации и переброски дополнительных сил на Левобережье. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский по итогам совещания с руководителями областных администраций, пишет УНН.

Был доклад по Херсону и общей ситуации в Херсонской области. К сожалению, под прикрытием гуманитарной операции в Олешках российская армия провела значительную ротацию личного состава и техники на Левобережье. В Олешки и прилегающую громаду были введены дополнительные силы оккупантов - говорится в сообщении.

Он добавил, что "командование ВСУ должно представить предложения для дополнительной защиты жизни в Херсоне от российского террора".

Ситуация в Сумской области

На совещании были определены отдельные задачи для ВСУ по противодействию российским операциям.

"Благодарен всем службам, каждому работнику коммунальных предприятий, энергетических компаний, областному управлению ГСЧС Украины. Были отдельные доклады по городу Сумы, по Ахтырке, Шостке", — рассказал президент.

Харьковская, Днепропетровская и Житомирская области

"Харьковская область: доклад относительно плана устойчивости области и подготовки критической инфраструктуры к зиме. Днепропетровская область: доклад по восстановлению электроснабжения после ударов сегодня ночью и утром. Детально обсудили ситуацию в Житомирской области и вызовы, которые существуют для энергетической системы, объектов распределения и передачи энергии. Есть отдельная задача по этому поводу для Министерства энергетики", — отметил Зеленский.

Дополнение

Также был доклад о ситуации в Запорожье и обеспечении потребностей региона. На совещании подробно говорили о ситуации в Донецкой области и, в частности, в Краматорске.

"Россияне существенно усилили обстрелы города и прилегающей громады. На Ставке определим меры противодействия. На правительственном уровне и с командой Офиса Президента проработаны задачи по другим регионам", — рассказал президент.

Глава государства подчеркнул, что такие региональные совещания отныне будут еженедельными для получения реальной и оперативной информации с мест.

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