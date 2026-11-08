Зеленский поручил правительству подготовить программу бесплатного проезда в наземном транспорте Киева

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Сергею Корецкому представить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте и обеспечения достаточного резерва автобусов для Киева. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

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"Важно, чтобы правительство подготовило и конкретные меры поддержки бесперебойной и гарантированно доступной работы городского наземного транспорта в условиях сбоев в работе метро или вызовов, связанных с мостами через Днепр", – сообщил Зеленский в телеграм-канале по итогам селекторного совещания в воскресенье.

По его словам, на селекторном совещании в первую очередь обсуждалась Днепропетровская область. "Продолжаются восстановительные работы после ударов в течение этих суток. Днепр, Павлоград, Каменское, другие города и общины области. На пике отключений без электричества находились более 600 тысяч абонентов – люди, предприятия, критическая инфраструктура. Подача электроэнергии постепенно восстанавливается", – сообщил президент.

Также были доклады о ситуации в Харькове, Запорожье и других прифронтовых общинах. "Отдельно – о вызовах в Киеве. Премьер-министр, секретарь СНБО, министр внутренних дел представили варианты резервных транспортных схем для столицы. Прорабатывается необходимое количество транспорта, реорганизация дорожного движения в определенных частях Киева", – проинформировал Зеленский.

Он также сообщил, что отдельно определили задачи для МИД Украины и дипломатической команды Офиса президента накануне международных мероприятий следующих недель. "Готовим новые пакеты энергетической поддержки для Украины и дополнительные финансовые инструменты, чтобы поддержать украинцев этой зимой", – подытожил глава государства.

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