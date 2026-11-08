Астропрогноз на 9–15 ноября: изменения во власти, новые возможности и важные решения для всех знаков зодиака

Неделя с 9 по 15 ноября 2026 года, согласно астрологическому прогнозу, будет связана с переосмыслением прошлых решений, борьбой за влияние и личными изменениями. О символических тенденциях для Украины и прогнозе для всех знаков зодиака эксклюзивно для УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Меркурий и Венера завершают ретроградное движение: что это принесет в жизнь украинцев

Одним из ключевых событий недели станет завершение ретроградного движения двух планет. Меркурий изменит направление видимого движения 13 ноября, а Венера — 14 ноября по киевскому времени. В это время их видимое движение почти останавливается.

Астрологи связывают Меркурий с документами и переговорами, а Венеру — с отношениями и деньгами. Поэтому Базиленко советует на этой неделе не спешить с крупными покупками, подписанием договоров и важными финансовыми обязательствами, внимательно проверять расчеты и условия договоренностей.

В отношениях могут напомнить о себе давние конфликты. Это возможность их уладить и завершить отложенные дела.

Юпитер, Марс и Кету: почему астролог говорит о борьбе за влияние

Самой напряженной конфигурацией Базиленко называет сближение Юпитера, Марса и Южного лунного узла Кету в знаке Льва. На 12 ноября приходится соединение Юпитера с Кету, в середине месяца к ним приближается Марс, а 16 ноября ожидается соединение Марса с Юпитером. В мунданной астрологии Юпитер ассоциируют с властью, законами и международными связями. Марс олицетворяет решительность, конфликты и силовые действия, Кету — прошлое и последствия давних решений. Лев, согласно этой традиции, связан с лидерством, политическим авторитетом и амбициями.

По мнению астролога, такое сочетание может символизировать период громких заявлений, обострения противоречий, возвращения к старым управленческим подходам и появления новых лидеров. Вместе с тем пересмотр решений может открыть путь к договоренностям.

Это конфигурация, в которой прошлое может напомнить о себе, а результаты прежних решений — потребовать конкретных действий уже сегодня — подчеркивает Базиленко.

Астролог предостерегает от чрезмерных амбиций и авторитарных методов.

Что прогнозируют звезды для Украины

По расчетам Базиленко, Юпитер в гороскопе независимости Украины возвращается в исходное положение, открывая новый примерно 12-летний цикл. Его связывают с внешней политикой, международными партнерствами, стратегическими решениями и дальнейшим развитием страны.

На этот раз возвращение Юпитера совпадает со сближением Марса и Кету. По словам Базиленко, в астрологической карте Украины это касается сферы дипломатии, переговоров, договоренностей и открытого противостояния. Она предполагает, что предметом общественного обсуждения вновь могут стать старые международные обязательства, обстоятельства принятия политических решений и ответственность руководства государства.

В астрологической символике это можно назвать своеобразным кармическим моментом для государства — временем, когда приходится отвечать за прошлые решения, завершать незаконченные процессы и определять дальнейшее направление развития — объясняет Базиленко.

Согласно прогнозу, напряженность может сохраняться и после 15 ноября: 17-го ожидается квадратура Солнца к оси лунных узлов, а 18–19-го — напряженные аспекты к Юпитеру и Марсу.

Новолуние 9 ноября: символическое начало нового этапа

9 ноября в 09:02 по киевскому времени наступит новолуние. В астрологической системе оно приходится на знак Скорпиона, который связывают с внутренними изменениями, отказом от устаревших привычек и переосмыслением личных целей.

Астролог советует определить цели и конкретные шаги к ним. Люди, которые долго работали над профессиональными или творческими проектами, согласно ее прогнозу, могут увидеть результаты усилий. Важно также поддерживать способности детей.

Не бойтесь менять взгляды, пересматривать привычки, открывать новые возможности и выходить за пределы привычного — призывает астролог.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 9–15 ноября

Овен

Главными вопросами недели станут общие финансы, долги, имущество и ранее взятые обязательства. Придется пересмотреть давние договоренности. Одновременно появятся возможности для творчества, романтических отношений и проектов, которые ранее не удалось реализовать. Не следует рисковать деньгами ради быстрой прибыли.

Телец

На первый план выйдут партнерство, семья и жилищные вопросы. Новолуние астролог связывает с возможностью начать новый этап в любви или деловом сотрудничестве. Старые конфликты могут потребовать спокойного разговора, а домашние дела — окончательного решения. Совет недели — не переносить прошлые обиды в новые договоренности.

Близнецы

В центре внимания будут работа, здоровье, повседневные задачи и организация времени. Стоит пересмотреть график и приоритеты. Неделя также может принести новости, знакомства, короткие поездки или предложения по обучению. Важную информацию лучше проверять, а решения принимать без спешки.

Рак

Звезды на этой неделе акцентируют внимание на творчестве, личной жизни и самореализации. Можно вернуться к давнему увлечению или попробовать превратить собственные способности в источник дохода. Возможна награда за труд. Главная рекомендация — не обесценивать свои достижения и уделить время занятиям, которые приносят удовольствие.

Лев

Для Львов это одна из самых заметных недель осени, считает Базиленко. Сближение Юпитера, Марса и Кету в их знаке она трактует как символ амбициозных решений, карьерных возможностей и результатов многолетних усилий. Однако возможны споры из-за амбиций. Важно сочетать инициативность с ответственностью и не забывать о семейных потребностях.

Дева

Могут активизироваться переговоры, обучение, встречи и информационные проекты. Новости изменят взгляд на прошлое. Параллельно стоит обратить внимание на усталость, эмоциональное состояние и незавершенные вопросы. Не все планы нужно сразу делать публичными: часть идей полезно сначала тщательно обдумать.

Весы

Главная тема — личные финансы и материальная стабильность. Благоприятным символическим шагом станет составление бюджета и оценка возможностей дополнительного заработка. Друзья могут поддержать старую идею. В личных отношениях постепенно будут проясняться желания и ожидания. С дорогими покупками лучше не спешить.

Скорпион

Новолуние в этом знаке астролог называет возможностью для личного обновления. Можно пересмотреть привычки, сформулировать амбициозные цели и начать новый проект. Профессиональная сфера может принести признание или результаты предыдущего труда. Однако конфликты с руководством и решения под влиянием сильных эмоций способны осложнить движение вперед.

Стрелец

Неделя будет способствовать внутреннему переосмыслению и восстановлению сил. Стоит уделить внимание собственным желаниям, отдыху и планам, которые долго оставались отложенными. Могут вернуться идеи, связанные с путешествиями, образованием, переездом или международным сотрудничеством. Не стоит спешить с решениями.

Козерог

Внимание сосредоточится на друзьях, коллективной работе и долгосрочных целях. Новые знакомства помогут старым планам. В то же время общие деньги, кредиты, налоги и имущественные обязательства потребуют внимательного пересмотра. Лучшей тактикой станет осторожное планирование без необдуманных финансовых рисков.

Водолей

Возможны изменения в профессиональной жизни: новые обязанности, идеи о смене работы или стремление к большей самостоятельности. Одновременно о себе могут напомнить бывшие партнеры или старые деловые договоренности. Астролог советует искать компромиссы, не тратить силы на ненужные споры и определить главную карьерную цель на ближайшие месяцы.

Рыбы

Перед представителями знака могут открыться возможности для обучения, путешествий и расширения профессиональных контактов. Новые планы стоит сочетать с выполнением текущих задач. При росте нагрузки важно отдыхать. К большой цели лучше двигаться постепенно, не пытаясь сделать все одновременно.

Ксения Базиленко советует не ограничиваться одними ожиданиями.

Не бойтесь ставить перед собой большие задачи. Но помните: новые возможности лучше всего используют те, кто готов не только мечтать, но и действовать — подводит она итог.

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