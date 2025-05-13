Евросоюз ищет, как обойти вето Венгрии на переговоры о членстве Украины

Европейский Союз обсуждает способы предотвратить подрыв Венгрией начала переговоров о вступлении с Украиной. Страны-члены блока имеют право на вето, однако не могут пользоваться этим инструментом неограниченно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, осведомленные с вопросом, передает УНН.

Детали

Во время закрытой дискуссии в Брюсселе некоторые государства-члены требовали от Европейской комиссии, исполнительного органа блока, изучить варианты открытия первой главы переговоров о вступлении Украины, несмотря на возражения Будапешта из-за отношения к венгерским меньшинствам на западе Украины.

Члены Европейского парламента считают, что Будапешт имеет целью сорвать процесс с помощью плана премьер-министра Виктора Орбана провести "национальные консультации" о членстве Украины в ЕС, несмотря на предварительное одобрение Венгрией начала переговоров о вступлении в 2023 году. Венгрия сняла свое вето лишь в декабре того же года, когда Брюссель разблокировал 10 миллиардов евро (1,1 миллиарда долларов) из фондов ЕС, заблокированных из-за коррупции и проблем с верховенством права в стране.

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Государства-члены могут пользоваться правом вето лишь до определенной степени. Мы видели, как это происходит с вопросом по Украине. Существует ряд инструментов, которые мы можем использовать, и нам не следует бояться их применять – заявил премьер-министр Ирландии Майкл Мартин.

В Брюсселе рассчитывают найти и задействовать способы, которые позволят обойти это политическое препятствие. Хотя для открытия и завершения переговоров о вступлении в ЕС требуется единогласие, оно не является юридически обязательным для открытия или закрытия отдельных разделов этого процесса.

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Заявка Украины на вступление приобрела новый импульс после полномасштабного вторжения россии. Хотя Брюссель отрицал любой ускоренный путь для Украины, заявив, что процесс должен основываться на заслугах, президент Комиссии Урсула фон дер Ляен высоко оценила прогресс Киева в реформах, несмотря на войну.

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Этот шаг ЕС происходит на фоне активизации усилий президента США Дональда Трампа по достижению мира между россией и Украиной. В отличие от своего нежелания поддержать стремление Украины к членству в НАТО, что является одной из объявленных целей агрессии москвы, Вашингтон поддерживает стремление Украины к членству в ЕС.

На фоне геополитических потрясений блок начал процесс расширения в надежде, что расширение ЕС сможет принести стабильность на континент.

Напомним

Венгрия перенесла консультации с Украиной о правах нацменьшинств, которые должны были состояться 12 мая. Эти переговоры важны для снятия венгерских оговорок относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.