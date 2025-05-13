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CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина
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Евросоюз ищет, как обойти вето Венгрии на переговоры о членстве Украины

Киев • УНН

 • 162 просмотра

Евросоюз обсуждает, как избежать блокировки Венгрией переговоров о вступлении Украины. Брюссель ищет способы обойти вето, необходимое для открытия и завершения переговоров.

Евросоюз ищет, как обойти вето Венгрии на переговоры о членстве Украины

Европейский Союз обсуждает способы предотвратить подрыв Венгрией начала переговоров о вступлении с Украиной. Страны-члены блока имеют право на вето, однако не могут пользоваться этим инструментом неограниченно. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, осведомленные с вопросом, передает УНН.

Детали

Во время закрытой дискуссии в Брюсселе некоторые государства-члены требовали от Европейской комиссии, исполнительного органа блока, изучить варианты открытия первой главы переговоров о вступлении Украины, несмотря на возражения Будапешта из-за отношения к венгерским меньшинствам на западе Украины.

Члены Европейского парламента считают, что Будапешт имеет целью сорвать процесс с помощью плана премьер-министра Виктора Орбана провести "национальные консультации" о членстве Украины в ЕС, несмотря на предварительное одобрение Венгрией начала переговоров о вступлении в 2023 году. Венгрия сняла свое вето лишь в декабре того же года, когда Брюссель разблокировал 10 миллиардов евро (1,1 миллиарда долларов) из фондов ЕС, заблокированных из-за коррупции и проблем с верховенством права в стране.

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Государства-члены могут пользоваться правом вето лишь до определенной степени. Мы видели, как это происходит с вопросом по Украине. Существует ряд инструментов, которые мы можем использовать, и нам не следует бояться их применять

 – заявил премьер-министр Ирландии Майкл Мартин.

В Брюсселе рассчитывают найти и задействовать способы, которые позволят обойти это политическое препятствие. Хотя для открытия и завершения переговоров о вступлении в ЕС требуется единогласие, оно не является юридически обязательным для открытия или закрытия отдельных разделов этого процесса.

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Этот шаг ЕС происходит на фоне активизации усилий президента США Дональда Трампа по достижению мира между россией и Украиной. В отличие от своего нежелания поддержать стремление Украины к членству в НАТО, что является одной из объявленных целей агрессии москвы, Вашингтон поддерживает стремление Украины к членству в ЕС.

На фоне геополитических потрясений блок начал процесс расширения в надежде, что расширение ЕС сможет принести стабильность на континент.

Напомним

Венгрия перенесла консультации с Украиной о правах нацменьшинств, которые должны были состояться 12 мая. Эти переговоры важны для снятия венгерских оговорок относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Лилия Набока

Лилия Набока

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