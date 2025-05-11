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Угорщина відтермінувала початок перемовин з Україною щодо нацменшин

Київ • УНН

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Угорщина перенесла консультації з Україною щодо прав нацменшин, які мали відбутися 12 травня. Ці переговори є важливими для зняття угорських застережень щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

Угорщина відтермінувала початок перемовин з Україною щодо нацменшин

Угорщина перенесла консультації з українською делегацією щодо питання нацменшин, які були заплановані на 12 травня. Ця зустріч мала стати відбутися для зняття застережень Будапешта для початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство юстиції України.

Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин. Угорська сторона перенесла заплановані на 12 травня консультації з українською делегацією. Зустріч мала стати початком регулярних переговорів

- йдеться у дописі відомства.

Зазначається, що раніше в Будапешті сторони узгодили роботу експертних груп для розгляду 11 рекомендацій Угорщини. Українська делегація розраховувала на перші проміжні результати вже 12 травня.

Перенесені консультації планувалися в Ужгороді, куди прибула українська делегація.

Нагадаємо

09 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що найближчими днями відбудеться наступний раунд консультацій України з угорською стороною щодо вступу до Європейського Союзу. 

У квітні цього року Радослав Сікорський заявив, що Угорщина перешкоджає виділенню коштів Україні з Європейського фонду миру та блокує переговори щодо вступу до ЄС, зокрема 17-й пакет санкцій.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинувачує Україну в утиску прав угорської меншини на Закарпатті, заявивши, що його країна не дозволить Україні приєднатися до Європейського Союзу, поки питання не буде вирішено.  

Радник Орбана заявив, що вступ України до ЄС поглине ресурси та послабить позицію Угорщини. Підтримка коштуватиме 100 млрд доларів на рік, а для Угорщини це може стати тягарем у 20 тисяч мільярдів форинтів.

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