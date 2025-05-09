Днями відбудуться консультації з угорською стороною щодо вступу України до ЄС - Сибіга

Найближчими днями відбудеться наступний раунд консультацій України з угорською стороною щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу, передає УНН.

Глава МЗС заявив, що Україна виконала всі передумови для відкриття першого кластеру у переговорах з ЄС.

Україна фактично надала нового дихання процесу розширення й не повинна залишатися позаду. Не можна ставити під сумнів європейське майбутнє України, або затримувати процес її вступу до ЄС. Вже днями відбудеться наступний раунд консультацій з угорською стороною. Ми налаштовані на конструктивний діалог й розраховуємо на рівне ставлення - заявив Сибіга.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже виконала необхідні підготовчі етапи для старту переговорів про вступ до Європейського Союзу і готова до відкриття перших переговорних кластерів. Водночас, за його словами, подальший прогрес залежить від Європи.

У квітні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проголосував проти вступу України до ЄС, вважаючи, що це загрожує економіці країни. Радник Орбана заявив, що підтримка України коштуватиме 100 млрд доларів на рік.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Угрощина продовжує перешкоджати виділенню коштів на підтримку України з Європейського фонду миру та блокувати переговорний процес щодо вступу України до Євросоюзу.

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