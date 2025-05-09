Днями відбудуться консультації з угорською стороною щодо вступу України до ЄС - Сибіга

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"
Ексклюзив
11:52 • 8982 перегляди

Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"

11:44 • 16505 перегляди

Спецтрибунал для рф: коаліція надала політичне схвалення, що далі

Ексклюзив
11:02 • 26482 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну

Ексклюзив
10:23 • 17990 перегляди

Саботаж замість реформи: у Раді розкритикували спротив Думи проти законопроєкту №12374-д про АРМА

Ексклюзив
07:57 • 50474 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені

Ексклюзив
9 травня, 06:00 • 42228 перегляди

Южаніна: після змін до Податкового кодексу маркетплейси зобов’яжуть повністю ідентифікувати продавців

Ексклюзив
9 травня, 05:39 • 36955 перегляди

День Європи-2025: чого очікувати від візиту європейських міністрів 9 травня

8 травня, 20:34 • 46157 перегляди

Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом

8 травня, 17:55 • 69237 перегляди

Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV

Ексклюзив
8 травня, 13:38 • 99174 перегляди

Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
46%
749мм
Популярнi новини

День магнітної абетки та День Європи в Україні: що ще відзначають 9 травня

9 травня, 03:30 • 40225 перегляди

"Не продасть жодної іграшки в США": Трамп погрожує митом у 100% виробнику Barbie

07:13 • 28516 перегляди

Трамп: мита на фільми не вплинуть на Джеймса Бонда

07:58 • 18849 перегляди

На параді в москві путін згадав війну рф в Україні лише кількома словами

08:04 • 35452 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

10:28 • 18979 перегляди
Публікації

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

11:02 • 26519 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

10:28 • 19097 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив

07:57 • 50500 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 128124 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 148488 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Харків

Реклама
УНН Lite

Трамп: мита на фільми не вплинуть на Джеймса Бонда

07:58 • 18944 перегляди

"Не продасть жодної іграшки в США": Трамп погрожує митом у 100% виробнику Barbie

07:13 • 28613 перегляди

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

8 травня, 09:29 • 141625 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

8 травня, 08:37 • 154627 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 89793 перегляди
Актуальне

Сухий Су-30

Tesla Cybertruck

Telegram

Grand Theft Auto

Ядерна бомба B61

Днями відбудуться консультації з угорською стороною щодо вступу України до ЄС - Сибіга

Київ • УНН

 • 1980 перегляди

Україна готова до відкриття першого кластеру переговорів з ЄС та очікує на конструктивний діалог з Угорщиною, яка раніше виступала проти вступу України до Євросоюзу.

Днями відбудуться консультації з угорською стороною щодо вступу України до ЄС - Сибіга

Найближчими днями відбудеться наступний раунд консультацій України з угорською стороною щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час брифінгу, передає УНН.

Глава МЗС заявив, що Україна виконала всі передумови для відкриття першого кластеру у переговорах з ЄС.

Україна фактично надала нового дихання процесу розширення й не повинна залишатися позаду. Не можна ставити під сумнів європейське майбутнє України, або затримувати процес її вступу до ЄС. Вже днями відбудеться наступний раунд консультацій з угорською стороною. Ми налаштовані на конструктивний діалог й розраховуємо на рівне ставлення 

- заявив Сибіга.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже виконала необхідні підготовчі етапи для старту переговорів про вступ до Європейського Союзу і готова до відкриття перших переговорних кластерів. Водночас, за його словами, подальший прогрес залежить від Європи.

У квітні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проголосував проти вступу України до ЄС, вважаючи, що це загрожує економіці країни. Радник Орбана заявив, що підтримка України коштуватиме 100 млрд доларів на рік.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Угрощина продовжує перешкоджати виділенню коштів на підтримку України з Європейського фонду миру та блокувати переговорний процес щодо вступу України до Євросоюзу.

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки15.04.25, 11:39 • 129961 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Андрій Сибіга
Радослав Сікорський
Європейський Союз
Європа
Володимир Зеленський
Угорщина
Україна
Віктор Орбан
Польща
Brent
$63.80
Bitcoin
$102,955.40
S&P 500
$5,700.44
Tesla
$287.90
Газ TTF
$34.75
Золото
$3,338.34
Ethereum
$2,351.07