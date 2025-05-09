На днях состоятся консультации с венгерской стороной по поводу вступления Украины в ЕС – Сыбига

В ближайшие дни состоится следующий раунд консультаций Украины с венгерской стороной по вступлению в Европейский Союз. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время брифинга, передает УНН.

Глава МИД заявил, что Украина выполнила все предпосылки для открытия первого кластера в переговорах с ЕС.

Украина фактически предоставила новое дыхание процессу расширения и не должна оставаться позади. Нельзя ставить под сомнение европейское будущее Украины, или задерживать процесс ее вступления в ЕС. Уже на днях состоится следующий раунд консультаций с венгерской стороной. Мы настроены на конструктивный диалог и рассчитываем на равное отношение - заявил Сибига.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже выполнила необходимые подготовительные этапы для старта переговоров о вступлении в Европейский Союз и готова к открытию первых переговорных кластеров. В то же время, по его словам, дальнейший прогресс зависит от Европы.

В апреле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проголосовал против вступления Украины в ЕС, считая, что это угрожает экономике страны. Советник Орбана заявил, что поддержка Украины будет стоить 100 млрд долларов в год.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Угрощина продолжает препятствовать выделению средств на поддержку Украины из Европейского фонда мира и блокировать переговорный процесс по вступлению Украины в Евросоюз.

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