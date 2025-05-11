Венгрия отсрочила начало переговоров с Украиной по нацменьшинствам

Венгрия перенесла консультации с украинской делегацией по вопросу нацменьшинств, которые были запланированы на 12 мая. Эта встреча должна была состояться для снятия оговорок Будапешта для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом информирует УНН со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Венгрия отсрочила переговоры с Украиной по нацменьшинствам. Венгерская сторона перенесла запланированные на 12 мая консультации с украинской делегацией. Встреча должна была стать началом регулярных переговоров - говорится в заметке ведомства.

Отмечается, что ранее в Будапеште стороны согласовали работу экспертных групп для рассмотрения 11 рекомендаций Венгрии. Украинская делегация рассчитывала на первые промежуточные результаты уже 12 мая.

Перенесенные консультации планировались в Ужгороде, куда прибыла украинская делегация.

Напомним

09 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в ближайшие дни состоится следующий раунд консультаций Украины с венгерской стороной по вступлению в Европейский Союз.

В апреле этого года Радослав Сикорский заявил, что Венгрия препятствует выделению средств Украине из Европейского фонда мира и блокирует переговоры о вступлении в ЕС, в частности 17-й пакет санкций.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвиняет Украину в ущемлении прав венгерского меньшинства на Закарпатье, заявив, что его страна не позволит Украине присоединиться к Европейскому Союзу, пока вопрос не будет решен.

Советник Орбана заявил, что вступление Украины в ЕС поглотит ресурсы и ослабит позицию Венгрии. Поддержка будет стоить 100 млрд долларов в год, а для Венгрии это может стать бременем в 20 тысяч миллиардов форинтов.