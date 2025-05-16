Венгрия может потерять крупные средства ЕС из-за нарушения правительством страны верховенства права

Будапешт уже теряет около 18 миллиардов евро средств ЕС, которые комиссия ЕС удерживает из-за нарушений европейского законодательства, передает Рolitico, сообщает УНН.

Детали

Венгрия может потерять большие суммы денег ЕС, поскольку Европейская комиссия рассматривает возможность усиления условий выплаты средств в рамках своего долгосрочного бюджета. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Еврокомиссии в интервью изданию Рolitico.

О чем именно идет речь?

Противостояние между Виктором Орбаном и Европейской комиссией набирает обороты. Пока правительство Венгрии усиливает свой контроль над гражданским обществом, а лидеры правящей партии Венгрии "Фидес" (FIDESZ) неоднократно заявляли, что будут принимать меры против организаций, финансируемых из-за рубежа и угрожающих суверенитету страны.

В качестве примера - в четверг партия Орбана предложила закон, который является равнозначным российским репрессиям против неправительственных групп. Нововведение должно позволить правительству вносить в черный список организации, получающие иностранное финансирование.

На фоне этого, в Еврокомиссии отмечают, что будут рассматривать инструменты "которые нужны" для обеспечения верховенства права в Венгрии. Комиссар по вопросам демократии и верховенства права Майкл Макграт заявил о серьезных беспокойствах по поводу текущего состояния верховенства права в Венгрии.

Будапешт уже теряет около 18 миллиардов евро из фондов ЕС, которые Комиссия удерживает из-за нарушений европейского законодательства.

Но страна может потерять гораздо больше. По словам Макграта, Комиссия рассматривает возможность изменить свои долгосрочные бюджетные правила:

Выплаты должны быть более тесно связаны с соблюдением верховенства права - заявил Комиссар по вопросам демократии.

Добавим, что Макграт посетил Будапешт в марте 2025 года. Он заявил, что вернулся с "серьезным беспокойством" относительно состояния демократии в стране.

Общее и четкое сообщение от гражданского общества и СМИ заключалось в том, что они чувствуют себя ограниченными. Они чувствуют холодный ветер, который дует на них, когда занимаются своей повседневной работой, и это нехорошо. Это не полезно для демократии

Напомним

УНН передавал, что в марте венгерская правящая партия FIDESZ внесла законопроект, который запрещает организацию ежегодных гей-парадов в Будапеште.

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