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В Угорщині правляча партія Орбана хоче запровадити репресії за російським зразком

Київ • УНН

 • 1206 перегляди

Партія Орбана пропонує закон, який дозволить вносити до чорного списку організації, що отримують іноземне фінансування, якщо їх вважатимуть "загрозою" суверенітету. Він нагадує російський закон про "іноземних агентів".

В Угорщині правляча партія Орбана хоче запровадити репресії за російським зразком

Партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана  "Фідес - Угорський громадянський союз" пропонує ввести в Угорщині репресії проти громадян за російським зразком. Новий законопроєкт вписується в тенденцію відступу від демократії у цій центральноєвропейській країні. Про це повідомляє Politico, передає УНН.

Деталі

Партія "Фідес" внесла в середу до парламенту суперечливий законопроєкт "Про прозорість суспільного життя", який критики вважають атакою на громадянське суспільство.

Він дозволить Управлінню із захисту суверенітету вносити до чорного переліку організації, які отримують іноземне фінансування, зокрема з грантів ЄС, якщо воно вважатиме їх "загрозою" національному суверенітету.

Управління захисту суверенітету – це урядовий орган, створений у грудні 2023 року, який має повноваження розслідувати діяльність будь-яких груп або окремих одержувачів іноземного фінансування.

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Запропонований законопроєкт є частиною ширшої схеми відступу від демократії в Угорщині, де уряд Орбана дедалі частіше переслідує незалежні інституції та інакомислення. Він у багатьох позиціях нагадує російський закон про "іноземних агентів", який кремль використовує для придушення неурядових організацій та незалежних голосів.

Групи, внесені до списку угорського уряду, втратять доступ до пожертвувань у вигляді 1-відсоткового податку на доходи громадян і будуть зобов'язані доводити, що все фінансування є внутрішнім. Лідери цих організацій також зіткнуться з суворими правилами розкриття інформації, включаючи обов'язкове декларування активів.

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Законопроєкт також дозволяє владі проводити нав'язливі перевірки, вилучати документи та пристрої, а також накладати суворі штрафи — до 25-кратного розміру будь-якого отриманого іноземного фінансування, які мають бути сплачені протягом 15 днів.

Законопроєкт визначає, що загрози національному суверенітету включають вплив на громадську думку, сприяння демократичним дебатам або оскарження цінностей, визначених державою, таких як християнська культура та традиційні сімейні ролі.

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Доповнення

Депутат від партії "Фідес" Янош Галас обґрунтував поданий законопроєкт тим, що в останні роки були викриті "зловживання, які серйозно порушують суверенітет Угорщини".

Орбан у промові 15 березня поточного року пообіцяв розправитися з "тіньовою армією" політичних опонентів, журналістів, суддів та активістів у країні, які, за його словами, працюють на іноземні держави. Він порівняв своїх політичних опонентів із "комахами", які заслуговують на "сором і презирство", і натякнув на майбутнє "весняне прибирання".

Нагадаємо

Напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у проведенні розвідувальної операції проти його країни. Він скликав Раду оборони та звинуватив Україну в кампанії наклепу.

Лілія Набока

Лілія Набока

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