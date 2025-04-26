Орбан розповів, що Трамп запитує його, коли Угорщина вийде з ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що президент США Дональд Трамп часто телефонує йому і запитує, коли Угорщина вийде з ЄС, та додав, що якби ЄС у 2004 році був таким, як зараз, Угорщина б не подавала заявку. Про це пише УНН із посиланням на Euronews.

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Видання зазначає, що розмова, у який високопосадовець поділився цими деталями, проходила на форумі в Пілісверошварі на околицях Будапешта. Окрім внутрішньої політики на заході обговорювалися і поточні зовнішньополітичні питання, а однією з головних тем став Європейський Союз.

Орбан заявив, що президент США Дональд Трамп часто телефонує йому і запитує, коли Угорщина покине ЄС, - передає видання слова прем'єр-міністра Орбана.

Відповідаючи на запитання одного з членів аудиторії, він сказав, що ідея такого характеру та специфіки може бути ухвалена лише після тривалого та ретельного розгляду. Якщо ж він вирішить, що варто піти, то просто має проявити ініціативу. Однак, за словами прем'єр-міністра країни, цього моменту ще не досягнуто: "nix ugribugri".

Орбан послідовно дотримується своєї євроскептичної позиції. За його словами, "якби 2004 року ЄС був таким, яким він є сьогодні, Угорщина могла б і не подавати заявку", пише видання.

Також, за інформацією Euronews, Віктор Орбан сказав, що поділився із президентом США тим, що Угорщина продає 85% своєї продукції в межах Європейського Союзу.

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Переговори про вступ Угорщини до ЄС були започатковані урядом Дьюла Горна, коли він вперше прийшов до влади в 1998 році. Згодом Віктор Орбан продовжив їх, а 1 травня 2004 року Угорщина вступила до Європейського Союзу, за чотири місяці до відставки соціалістичного прем'єр-міністра Петера Меддьєші.

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