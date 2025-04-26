Орбан рассказал, что Трамп спрашивает его, когда Венгрия выйдет из ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп часто звонит ему и спрашивает, когда Венгрия выйдет из ЕС, и добавил, что если бы ЕС в 2004 году был таким, как сейчас, Венгрия бы не подавала заявку. Об этом пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Издание отмечает, что разговор, в котором высокопоставленный чиновник поделился этими деталями, проходил на форуме в Пилисверошвари на окраинах Будапешта. Кроме внутренней политики на мероприятии обсуждались и текущие внешнеполитические вопросы, а одной из главных тем стал Европейский Союз.

Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп часто звонит ему и спрашивает, когда Венгрия покинет ЕС, - передает издание слова премьер-министра Орбана.

Отвечая на вопрос одного из членов аудитории, он сказал, что идея такого характера и специфики может быть принята только после длительного и тщательного рассмотрения. Если же он решит, что стоит уйти, то просто должен проявить инициативу. Однако, по словам премьер-министра страны, этого момента еще не достигнуто: "nix ugribugri".

Орбан последовательно придерживается своей евроскептической позиции. По его словам, "если бы в 2004 году ЕС был таким, каким он есть сегодня, Венгрия могла бы и не подавать заявку", пишет издание.

Также, по информации Euronews, Виктор Орбан сказал, что поделился с президентом США тем, что Венгрия продает 85% своей продукции в рамках Европейского Союза.

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Переговоры о вступлении Венгрии в ЕС были начаты правительством Дьюла Горна, когда он впервые пришел к власти в 1998 году. Впоследствии Виктор Орбан продолжил их, а 1 мая 2004 года Венгрия вступила в Европейский Союз, за четыре месяца до отставки социалистического премьер-министра Петера Меддьеши.

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