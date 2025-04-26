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Орбан рассказал, что Трамп спрашивает его, когда Венгрия выйдет из ЕС

Киев • УНН

 • 1406 просмотра

Виктор Орбан заявил, что Трамп интересуется, когда Венгрия покинет ЕС. Он также добавил, что если бы ЕС был таким, как сейчас, Венгрия могла бы не подавать заявку на вступление.

Орбан рассказал, что Трамп спрашивает его, когда Венгрия выйдет из ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп часто звонит ему и спрашивает, когда Венгрия выйдет из ЕС, и добавил, что если бы ЕС в 2004 году был таким, как сейчас, Венгрия бы не подавала заявку. Об этом пишет УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Издание отмечает, что разговор, в котором высокопоставленный чиновник поделился этими деталями, проходил на форуме в Пилисверошвари на окраинах Будапешта. Кроме внутренней политики на мероприятии обсуждались и текущие внешнеполитические вопросы, а одной из главных тем стал Европейский Союз.

Орбан заявил, что президент США Дональд Трамп часто звонит ему и спрашивает, когда Венгрия покинет ЕС, - передает издание слова премьер-министра Орбана.

Отвечая на вопрос одного из членов аудитории, он сказал, что идея такого характера и специфики может быть принята только после длительного и тщательного рассмотрения. Если же он решит, что стоит уйти, то просто должен проявить инициативу. Однако, по словам премьер-министра страны, этого момента еще не достигнуто: "nix ugribugri".

Орбан последовательно придерживается своей евроскептической позиции. По его словам, "если бы в 2004 году ЕС был таким, каким он есть сегодня, Венгрия могла бы и не подавать заявку", пишет издание.

Также, по информации Euronews, Виктор Орбан сказал, что поделился с президентом США тем, что Венгрия продает 85% своей продукции в рамках Европейского Союза.

Дополнительно

Переговоры о вступлении Венгрии в ЕС были начаты правительством Дьюла Горна, когда он впервые пришел к власти в 1998 году. Впоследствии Виктор Орбан продолжил их, а 1 мая 2004 года Венгрия вступила в Европейский Союз, за четыре месяца до отставки социалистического премьер-министра Петера Меддьеши.

"Это стук в дверь": Орбан призывает венгров голосовать против вступления Украины в ЕС25.04.25, 01:05 • 3528 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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