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Орбан звинуватив Україну у проведенні розвідувальної операції проти Угорщини

Київ • УНН

 • 300 перегляди

Віктор Орбан заявив про безпрецедентну розвідувальну операцію українських спецслужб. Він скликав Раду оборони та звинуватив Україну в кампанії наклепу.

Орбан звинуватив Україну у проведенні розвідувальної операції проти Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про безпрецедентну розвідувальну операцію українських спецслужб проти його країни. Про це повідомляє УНН.

Деталі

На своїй сторінці у Facebook Орбан повідомив про скликання Ради оборони Угорщини з цього приводу.

Такого ще не було! Угорська опозиційна партія є активним учасником операції зовнішньої розвідки, розпочатої проти Угорщини. Угорські служби підготовлені. Ні Брюссель, ні Київ не можуть вирішувати долю угорського народу

- зазначив Орбан.

За його словами, Україна розгорнула цілеспрямовану кампанію наклепу проти Угорщини, щоб не допустити проведення референдуму щодо членства в ЄС.

Контекст

9 травня СБУ повідомила про викриття агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини. Це сталось вперше в історії незалежної України: агентів затримали на Закарпатті.

На це відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він вважає, що інформація про угорських шпигунів в Україні може бути пропагандою.

Після цього Сійярто заявив про висилку двох осіб, які нібито працювали в українському посольстві в Будапешті. Їх звинуватили у шпигунстві. У відповідь на дії Угорщини міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про депортацію двох угорських дипломатів.

Орбан і Фіцо виступили проти скасування права вето у Євросоюзі29.04.25, 02:48 • 4838 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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