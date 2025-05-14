Орбан звинуватив Україну у проведенні розвідувальної операції проти Угорщини
Київ • УНН
Віктор Орбан заявив про безпрецедентну розвідувальну операцію українських спецслужб. Він скликав Раду оборони та звинуватив Україну в кампанії наклепу.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про безпрецедентну розвідувальну операцію українських спецслужб проти його країни. Про це повідомляє УНН.
Деталі
На своїй сторінці у Facebook Орбан повідомив про скликання Ради оборони Угорщини з цього приводу.
Такого ще не було! Угорська опозиційна партія є активним учасником операції зовнішньої розвідки, розпочатої проти Угорщини. Угорські служби підготовлені. Ні Брюссель, ні Київ не можуть вирішувати долю угорського народу
За його словами, Україна розгорнула цілеспрямовану кампанію наклепу проти Угорщини, щоб не допустити проведення референдуму щодо членства в ЄС.
Контекст
9 травня СБУ повідомила про викриття агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини. Це сталось вперше в історії незалежної України: агентів затримали на Закарпатті.
На це відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він вважає, що інформація про угорських шпигунів в Україні може бути пропагандою.
Після цього Сійярто заявив про висилку двох осіб, які нібито працювали в українському посольстві в Будапешті. Їх звинуватили у шпигунстві. У відповідь на дії Угорщини міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив про депортацію двох угорських дипломатів.
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