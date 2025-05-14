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Орбан обвинил Украину в проведении разведывательной операции против Венгрии

Киев • УНН

 • 210 просмотра

Виктор Орбан заявил о беспрецедентной разведывательной операции украинских спецслужб. Он созвал Совет обороны и обвинил Украину в кампании клеветы.

Орбан обвинил Украину в проведении разведывательной операции против Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о беспрецедентной разведывательной операции украинских спецслужб против его страны. Об этом сообщает УНН.

Детали

На своей странице в Facebook Орбан сообщил о созыве Совета обороны Венгрии по этому поводу.

Такого еще не было! Венгерская оппозиционная партия является активным участником операции внешней разведки, начатой против Венгрии. Венгерские службы подготовлены. Ни Брюссель, ни Киев не могут решать судьбу венгерского народа

- отметил Орбан.

По его словам, Украина развернула целенаправленную кампанию клеветы против Венгрии, чтобы не допустить проведения референдума о членстве в ЕС.

Контекст

9 мая СБУ сообщила об обнаружении агентурной сети военной разведки Венгрии. Это произошло впервые в истории независимой Украины: агенты были задержаны в Закарпатье.

На это отреагировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он считает, что информация о венгерских шпионах в Украине может быть пропагандой.

После этого Сийярто заявил о высылке двух человек, которые якобы работали в украинском посольстве в Будапеште. Их обвинили в шпионаже. В ответ на действия Венгрии министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объявил о депортации двух венгерских дипломатов.

Орбан и Фицо выступили против отмены права вето в Евросоюзе29.04.25, 02:48 • 4834 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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