Европарламентарии призывают Брюссель полностью заморозить финансирование Венгрии
Киев • УНН
26 депутатов ЕП призвали Брюссель заморозить финансирование Венгрии из-за ограничения свобод, подрыва демократии и игнорирования ценностей ЕС. Письмо подписали представители нескольких фракций Европарламента.
26 депутатов Европейского парламента (ЕП) призвали Брюссель заморозить все финансирование, предназначенное для Венгрии, обвинив эту страну в дальнейшем ограничении свободы и подрыве демократии, несоблюдении законодательства и ценностей ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на литовское издание LRT.
Детали
СМИ указывает, что Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном постоянно конфликтует с ЕС, который уже заморозил для Будапешта миллиарды евро, в частности, из-за неподобающего отношения к просителям убежища и подозрения в коррупции. Однако подписанты утверждают, что Венгрия не только не стремится к улучшениям, но и "наблюдается дальнейшая тревожная регрессия".
Кроме того, в письме упоминается недавно принятый в Венгрии закон, направленный на запрет ЛГБТК-парадов в Будапеште, а также реформы, которые имеют целью подрыв независимости судов и подавление критиков правительства.
Продолжать финансировать коррумпированный режим, который открыто подрывает европейские ценности, - неприемлемо. Поэтому мы призываем немедленно прекратить любое финансирование Венгрии, используя все доступные правовые инструменты
Издание добавляет, что письмо, инициированное фракцией Зеленых в ЕП, подписали также представители нескольких других парламентских фракций, включая правоцентристскую ЕНП (Европейская народная партия), центристскую "Обновим Европу" (ОП) и социал-демократическую СДП.
Напомним
По информации Рolitico, Венгрия уже теряет около 18 миллиардов евро средств ЕС, которые Еврокомиссия удерживает из-за нарушения Будапештом европейского законодательства.
Тем временем Европейский Союз обсуждает способы предотвратить подрыв Венгрией начала переговоров о вступлении с Украиной. Страны-члены блока имеют право на вето, однако не могут пользоваться этим инструментом неограниченно.
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