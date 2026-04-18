$43.6451.42
ukenru
11:38 • 12 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3.7м/с
65%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Ханно Певкур
Кароль Навроцкий
Олег Кипер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Харьковская область
Крым
Реклама
УНН Lite
Натали Портман беременна третьим ребенком от партнера Танги Дестейбла18 апреля, 00:16 • 17092 просмотра
От "Мстителей" с Дауни-младшим до "Топ Ган 3" - голливудские студии анонсировали новые фильмы на CinemaConVideo17 апреля, 13:39 • 13915 просмотра
Глава Amazon о поиске актера на роль Бонда: "Мы уделяем этому время"16 апреля, 15:47 • 22222 просмотра
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 47300 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 52942 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Туполев Ту-22М
Saab JAS 39 Gripen

"Это маловероятно" - Марк Рютте исключил возможность выхода США из НАТО

Киев • УНН

 • 1180 просмотра

Генсек НАТО считает выход США маловероятным и призывает Европу увеличить расходы на оборону. Вашингтон остается ключевым гарантом безопасности Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает выход США из Альянса маловероятным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Рютте Welt am Sonntag.

Детали

По словам генсека НАТО, Вашингтон остается ключевым гарантом безопасности Европы, в частности из-за ядерного "зонтика". Он добавил, что он продолжает действовать.

Также Рютте заявил, что Альянсу нужна "более сильная Европа в рамках более сильного НАТО". При этом он уточнил, что "понимает разочарование президента США Дональда Трампа некоторыми членами НАТО".

Кроме того, генеральный секретарь Североатлантического договора призвал страны Альянса активнее инвестировать в оборонную промышленность.

Напомним

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур не сомневается, что в случае российского нападения США придут на помощь его стране. Также Певкур заявил, что не верит в возможность распада НАТО и сравнил нынешние разногласия в Альянсе с длительным браком.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Брак
Ханно Певкур
Марк Рютте
НАТО
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты
Эстония