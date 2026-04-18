"Это маловероятно" - Марк Рютте исключил возможность выхода США из НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает выход США из Альянса маловероятным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью Рютте Welt am Sonntag.

Детали

По словам генсека НАТО, Вашингтон остается ключевым гарантом безопасности Европы, в частности из-за ядерного "зонтика". Он добавил, что он продолжает действовать.

Также Рютте заявил, что Альянсу нужна "более сильная Европа в рамках более сильного НАТО". При этом он уточнил, что "понимает разочарование президента США Дональда Трампа некоторыми членами НАТО".

Кроме того, генеральный секретарь Североатлантического договора призвал страны Альянса активнее инвестировать в оборонную промышленность.

Напомним

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур не сомневается, что в случае российского нападения США придут на помощь его стране. Также Певкур заявил, что не верит в возможность распада НАТО и сравнил нынешние разногласия в Альянсе с длительным браком.

Воспользуется ли путин расколом Запада - риск удара по НАТО растет