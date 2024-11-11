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Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
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Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине: что туда войдет

Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине: что туда войдет

Киев  •  УНН

19:46 • 5810 просмотра

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Зеленский встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром для обсуждения военной помощи. Эстония предоставит новый пакет поддержки и рассмотрит возможность финансирования производства дронов в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"Мы очень благодарны вашей команде, стране, вашим людям за значительную поддержку с начала полномасштабной войны", - отметил Глава государства.

Зеленский поблагодарил Эстонию за лидерство по выделению 0,25 % ВВП страны на военные нужды Украины, что закреплено в двустороннем соглашении по безопасности. Он также отметил необходимость эффективного взаимодействия для реализации всех положений документа.

Среди главных вопросов, которые обсудили во время встречи, - насущные оборонные потребности страны и необходимая помощь для комплектования новых бригад.

Певкур объявил о новом военном пакете на нужды Сил обороны перед началом зимы. В него, в частности, войдет униформа для украинских воинов.

Отдельное внимание во время встречи - возможностям эстонской стороны финансировать производство дальнобойных дронов в Украине, а также важности голоса Эстонии и всех стран Балтии в поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО.

Зеленский и Певкур также обсудили реализацию Плана победы, который Эстония безоговорочно поддерживает.

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Напомним

В Киеве в ночь на 7 ноября российский дрон-камикадзе попал в дом, где проживает посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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