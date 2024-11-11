Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине: что туда войдет
Киев • УНН
Зеленский встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром для обсуждения военной помощи. Эстония предоставит новый пакет поддержки и рассмотрит возможность финансирования производства дронов в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
"Мы очень благодарны вашей команде, стране, вашим людям за значительную поддержку с начала полномасштабной войны", - отметил Глава государства.
Зеленский поблагодарил Эстонию за лидерство по выделению 0,25 % ВВП страны на военные нужды Украины, что закреплено в двустороннем соглашении по безопасности. Он также отметил необходимость эффективного взаимодействия для реализации всех положений документа.
Среди главных вопросов, которые обсудили во время встречи, - насущные оборонные потребности страны и необходимая помощь для комплектования новых бригад.
Певкур объявил о новом военном пакете на нужды Сил обороны перед началом зимы. В него, в частности, войдет униформа для украинских воинов.
Отдельное внимание во время встречи - возможностям эстонской стороны финансировать производство дальнобойных дронов в Украине, а также важности голоса Эстонии и всех стран Балтии в поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО.
Зеленский и Певкур также обсудили реализацию Плана победы, который Эстония безоговорочно поддерживает.
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