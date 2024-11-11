В следующем санкционном пакете ЕС важно "ударить" по схемам обхода санкций - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар "шахедом" по дому, где проживает посол Эстонии в Украине Аннели Кольк, отметил необходимость усиления ответственности по схемам обхода санкций Россией. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня же провел встречу с министром обороны Эстонии. Недавно из-за российского удара "шахедами" по Киеву был поврежден дом, в котором расположена резиденция посла Эстонии в Украине. Это одно из многочисленных доказательств того, что нам нужно значительное усиление не только защиты от российского террора, но и давления на россию ради ограничения ее военного производства. Каждый "шахед", каждая ракета, которые использует россия, - это в основе своей компоненты, которые поставляются в обход санкций. И в следующем санкционном пакете Европейского Союза важно ударить, в частности, по схемам обхода санкций. Все, кто продолжает такую торговлю с россией, должны четко понимать последствия. Мир благодаря силе - это, в частности, благодаря силе санкций - сказал Зеленский.

Напомним

В Киеве в ночь на 7 ноября российский дрон-камикадзе попал в дом, где проживает посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.