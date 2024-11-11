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"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего
16:05 • 44188 просмотра

"С долгами никому не интересен": эксперт назвал вероятную причину, почему АРМА не учла кредиты "Гулливера" во время конкурса на отбор управляющего

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Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах
12:56 • 77919 просмотра

Родители детей с особыми образовательными потребностями активно привлекаются к образовательному процессу в Броварах

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Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине
12:26 • 95928 просмотра

Эксперты КНИИСЭ выясняют обстоятельства катастрофы истребителя F-16 в Украине

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АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
07:54 • 108470 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 150521 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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8 ноября 2024, 10:29 • 189905 просмотра

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В следующем санкционном пакете ЕС важно "ударить" по схемам обхода санкций - Зеленский

В следующем санкционном пакете ЕС важно "ударить" по схемам обхода санкций - Зеленский

Киев  •  УНН

18:42 • 3900 просмотра

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Президент Украины прокомментировал удар российского «шахеда» по дому, где проживает посол Эстонии Аннели Кольк. Зеленский отметил необходимость усиления санкций против рф и схем их обхода.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар "шахедом" по дому, где проживает посол Эстонии в Украине Аннели Кольк, отметил необходимость усиления ответственности по схемам обхода санкций Россией. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня же провел встречу с министром обороны Эстонии. Недавно из-за российского удара "шахедами" по Киеву был поврежден дом, в котором расположена резиденция посла Эстонии в Украине. Это одно из многочисленных доказательств того, что нам нужно значительное усиление не только защиты от российского террора, но и давления на россию ради ограничения ее военного производства. Каждый "шахед", каждая ракета, которые использует россия, - это в основе своей компоненты, которые поставляются в обход санкций. И в следующем санкционном пакете Европейского Союза важно ударить, в частности, по схемам обхода санкций. Все, кто продолжает такую торговлю с россией, должны четко понимать последствия. Мир благодаря силе - это, в частности, благодаря силе санкций 

- сказал Зеленский.

Напомним

В Киеве в ночь на 7 ноября российский дрон-камикадзе попал в дом, где проживает посол Эстонии в Украине Аннели Кольк.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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