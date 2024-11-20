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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Эстония подписали оборонный меморандум: что предусматривает документ

Украина и Эстония подписали оборонный меморандум: что предусматривает документ

Киев  •  УНН

 • 2304 просмотра

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Министры обороны Украины и Эстонии подписали меморандум о военной помощи на 2024-2027 годы. Эстония выделит 0,25% ВВП на материальную помощь, IT-коалицию и тренировки украинских военных.

Украина и Эстония подписали Меморандум о взаимопонимании между оборонными ведомствами. Документ расширяет возможности использования эстонской военной помощи Украине в 2024-2027 годах. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.

«Вместе с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром подписал Меморандум о взаимопонимании между оборонными ведомствами наших стран», - сообщил Умеров.

По его словам, этот документ является важным шагом в реализации «Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке», которое в июне подписали Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и Президент Украины Владимир Зеленский.

Добавим

Меморандум расширяет возможности использования эстонской военной помощи Украине в 2024-2027 годах. Поддержка в размере 0.25% ВВП Эстонии будет направлена на:

- материальную помощь для украинских военных

- финансирование IT-коалиции под председательством Эстонии

- тренировки украинских военнослужащих.

«Это не только помощь Украине, но и обмен опытом. Украина будет делиться боевыми знаниями, которые укрепят обороноспособность Эстонии и наших партнеров», - резюмировал Умеров.

Умеров заявил о запуске сотрудничества в рамках Северная группа-Украина: что известно о новом альянсе20 нояб. 2024, 17:17 • 15545 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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