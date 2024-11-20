Украина и Эстония подписали оборонный меморандум: что предусматривает документ
Киев • УНН
Министры обороны Украины и Эстонии подписали меморандум о военной помощи на 2024-2027 годы. Эстония выделит 0,25% ВВП на материальную помощь, IT-коалицию и тренировки украинских военных.
Украина и Эстония подписали Меморандум о взаимопонимании между оборонными ведомствами. Документ расширяет возможности использования эстонской военной помощи Украине в 2024-2027 годах. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает УНН.
«Вместе с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром подписал Меморандум о взаимопонимании между оборонными ведомствами наших стран», - сообщил Умеров.
По его словам, этот документ является важным шагом в реализации «Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке», которое в июне подписали Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и Президент Украины Владимир Зеленский.
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Меморандум расширяет возможности использования эстонской военной помощи Украине в 2024-2027 годах. Поддержка в размере 0.25% ВВП Эстонии будет направлена на:
- материальную помощь для украинских военных
- финансирование IT-коалиции под председательством Эстонии
- тренировки украинских военнослужащих.
«Это не только помощь Украине, но и обмен опытом. Украина будет делиться боевыми знаниями, которые укрепят обороноспособность Эстонии и наших партнеров», - резюмировал Умеров.
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