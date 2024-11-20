Умеров заявил о запуске сотрудничества в рамках Северная группа-Украина: что известно о новом альянсе
Киев • УНН
Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о создании формата "Северная группа-Украина" с участием 12 стран. Первое заседание состоялось в Дании, где обсудили планы на 2025 год и оснащение боевых бригад.
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о запуске сотрудничества в рамках Северная группа-Украина и первом заседании, передает УНН.
Что известно о новом альянсе?
По словам Умерова, 12 стран объединяются для укрепления безопасности и поддержки Украины:
- Нордические государства: Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия
- Страны Балтии: Эстония, Латвия, Литва
- А также Германия, Нидерланды, Польша и Великобритания
«Сегодня была первая встреча в таком формате. Благодарен моему другу, министру обороны Дании, за лидерство и гостеприимство. Договорились, что следующее заседание в формате Северная группа-Украина проведем в Украине», - сообщил министр обороны.
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Умеров добавил, что сегодня состоялся «откровенный, искренний и конструктивный разговор с коллегами».
«Обсудили планы на 2025 год, насущные потребности Украины и как вместе их обеспечить максимально быстро.
Сфокусировались на общих угрозах, а также оснащении боевых бригад тяжелой техникой.
Инвестиции в украинский ОПК - отдельный приоритет. Все больше стран присоединяются к финансированию украинского производства, в том числе и в рамках датской модели: Швеция, Норвегия, Литва.
Выразил искреннюю благодарность союзникам за помощь, которую они оказывают», - резюмировал министр обороны.
Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники - Умеров15 нояб. 2024, 12:53 • 17881 просмотр