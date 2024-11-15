Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники - Умеров
Киев • УНН
Норвегия присоединится к прямому финансированию производства украинского вооружения и техники. Во время визита в Осло министр обороны Умеров договорился о новой "норвежской модели" инвестирования в оборонные технологии.
Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки Украины, который предусматривает прямое финансирование производства вооружения и техники в Украине. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook, передает УНН.
Во время визита в Осло договорились с премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре и министром обороны Бьорном Арильдом Грамом, что Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки - прямому финансированию производства в Украине. Это позволит быстрее изготавливать и поставлять необходимое вооружение для наших Сил обороны
По его словам, на встрече обсудили новую модель инвестирования в украинские оборонные технологические компании - "норвежскую модель". Министр отметил, что о деталях нового формата будет сообщено позже.
Напомним
Министерство обороны Украины и Министерство стратегических отраслей промышленности Украины подписали имплементационные соглашения с Министерством обороны Дании, в которых определены проекты, сроки финансирования и поставок вооружения.
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