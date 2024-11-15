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Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники - Умеров

Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники - Умеров

Киев  •  УНН

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Норвегия присоединится к прямому финансированию производства украинского вооружения и техники. Во время визита в Осло министр обороны Умеров договорился о новой "норвежской модели" инвестирования в оборонные технологии.

Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки Украины, который предусматривает прямое финансирование производства вооружения и техники в Украине. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров на своей странице в Facebook, передает УНН.

Во время визита в Осло договорились с премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре и министром обороны Бьорном Арильдом Грамом, что Норвегия присоединится к "датскому формату" поддержки - прямому финансированию производства в Украине. Это позволит быстрее изготавливать и поставлять необходимое вооружение для наших Сил обороны

- сообщил Умеров.

По его словам, на встрече обсудили новую модель инвестирования в украинские оборонные технологические компании - "норвежскую модель". Министр отметил, что о деталях нового формата будет сообщено позже.

Напомним

Министерство обороны Украины и Министерство стратегических отраслей промышленности Украины подписали имплементационные соглашения с Министерством обороны Дании, в которых определены проекты, сроки финансирования и поставок вооружения.

"Датская модель" в отношении украинского ОПК была поддержана другими странами Северной Европы - ОП29 окт. 2024, 16:10 • 39291 просмотр

Павел Башинский

Павел Башинский

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