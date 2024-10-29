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"Датская модель" в отношении украинского ОПК была поддержана другими странами Северной Европы - ОП

Киев  •  УНН

16:10 • 8144 просмотра

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Страны Северной Европы поддержали «датскую модель» финансирования украинского ОПК для производства дальнобойного оружия. Швеция уже выделила 20 млн евро на поддержку промышленной базы Украины в рамках этой инициативы.

Другие страны Северной Европы поддержали «датскую модель» финансирования украинского ОПК. Речь идет в первую очередь о производстве дальнобойного оружия в Украине. Об этом сообщил заместитель руководителя ОП Игорь Жовква в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

«Новинкой этого саммита (Украина - Северная Европа - ред.) стало то, что говорили не только о поставках оружия от этих стран в Украину, но и очень много говорили об инвестициях этих стран в производство собственного оружия в Украине», - сказал Жовква. 

Он отметил, что, прежде всего, речь идет о производстве дронов и ракет украинского производства, которые могут достигать далеко идущих целей.

Жовква напомнил, что существует «датская модель» по которой Дания первая страна, которая  начала использовать собственные средства для финансирования украинского оборонного производства. 

«Датская модель» была поддержана каждой из других стран Северной Европы, так что пять стран будут работать по „датской модели“ по финансированию производства дальнобойного оружия в Украине. На сегодня речь идет о 400 млн средств ЕС плюс 175 млн датских и уже на этом саммите страны выразили свои национальные взносы», - заявил Жовква. 

Он отметил, что в целом задача, чтобы в течение следующего года от всех пяти стран Северной Европы получить более миллиарда евро на производство только именно дальнобойного оружия в Украине.  

Дополнение

В понедельник, 28 октября, Швеция объявила о выделении Украине 63 миллиона евро поддержки в рамках предыдущих пакетов военной помощи.

Новый пакет поддержки будет охватывать 20 миллионов евро, которые пойдут на поддержку промышленной базы Украины в рамках датской инициативы по закупке оружия у украинских производителей.  

В страны Северной Европы входит Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Финляндия. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
finlyandiyaФинляндия
islandiiaИсландия
daniyaДания
shvetsiyaШвеция
norvegiyaНорвегия
ukrainaУкраина