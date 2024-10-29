"Данська модель" щодо українського ОПК була підтримана іншими країнами Північної Європи - ОП
Київ • УНН
Країни Північної Європи підтримали "данську модель" фінансування українського ОПК для виробництва далекобійної зброї. Швеція вже виділила 20 млн євро на підтримку промислової бази України в межах цієї ініціативи.
Інші країні Північної Європи підтримали "данську модель" фінансування українського ОПК. Йдеться в першу чергу про виробництва далекобійної зброї в Україні. Про це повідомив заступник керівника ОП Ігор Жовква в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"Новинкою цього саміту (Україна – Північна Європа - ред.) стало те, що говорили не лише про постачання зброї від цих країн в Україну, але й дуже багато говорили про інвестиції цих країн у виробництво власної зброї в Україні", - сказав Жовква.
Він зазначив, що, перш за все, йдеться про виробництво дронів та ракет українського виробництва, які можуть досягати далекосяжних цілей.
Жовква нагадав, що існує "данська модель" за якою Данія перша країна, яка почала використовувати власні кошти для фінансування українського оборонного виробництва.
"Данська модель" була підтримана кожною з інших країн Північної Європи, отже п'ять країн будуть працювати за "данською моделлю" щодо фінансування виробництва далекобійної зброї в Україні. На сьогодні йдеться про 400 млн коштів ЄС плюс 175 млн данських й вже на цьому саміті країни висловили свої національні внески", - заявив Жовква.
Він зазначив, що загалом задача, щоб протягом наступного року від усіх п'яти країн Північної Європи отримати понад мільярд євро на виробництва лише саме далекобійної зброї в Україні.
Доповнення
У понеділок, 28 жовтня, Швеція оголосила про виділення Україні 63 мільйони євро підтримки в межах попередніх пакетів військової допомоги.
Новий пакет підтримки охоплюватиме 20 мільйонів євро, які підуть на підтримку промислової бази України у межах данської ініціативи з закупівлі зброї в українських виробників.
До країн Північної Європи входить Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція.