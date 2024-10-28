Швеція виділяє новий пакет допомоги Україні: на що підуть 63 мільйони євро
Київ • УНН
Швеція оголосила про виділення Україні 63 млн євро в межах попередніх пакетів військової допомоги. 20 млн спрямують на підтримку промислової бази України, а 43 млн - на багатосторонні ініціативи.
В понеділок, 28 жовтня, Швеція оголосила про виділення Україні 63 мільйони євро підтримки в межах попередніх пакетів військової допомоги. Про це пише УНН з посиланням на уряд Швеції.
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У відомстві розповіли, що новий пакет підтримки охоплюватиме 20 мільйонів євро, які підуть на підтримку промислової бази України у межах данської ініціативи з закупівлі зброї в українських виробників.
Таке рішення ухвалили після того, як минулого тижня уряд уповноважив Шведську адміністрацію оборонного майна (FMV) провести переговори та укласти угоду з Данією про безоплатну передачу Україні відповідної суми на закупівлю оборонного обладнання.
Решта коштів з пакета – близько 43 мільйони євро – підуть на фінансову підтримку низки багатосторонніх ініціатив на підтримку України.
Планується, що ці кошти підуть на підтримку :
- коаліції, яка закуповує ракети класу "повітря-повітря" для української програми F-16;
- коаліції, яка тренує українську морську піхоту;
- коаліції з питань розмінування;
- ІТ-коаліції.
Крім того, в межах цієї підтримки Швеція також зробить внесок у Комплексний пакет допомоги НАТО для України, який передбачає закупівлю військового обладнання.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про виділення Україні 500 млн євро допомоги. З цієї суми 350 млн євро буде спрямовано на військові потреби.